Mange spør seg om Norge ikke lenger kan bestemme i eget land.

– Jeg tror det er viktig å se at energi spiller inn på den norske identiteten på en annen måte enn det gjør i mange andre land, sier psykolog og statsviter Tor Gaute Syrstad til Aftenposten, og legger til:

– Å se hvordan denne nasjonale identiteten vekkes til live, i det som er en så europeisk og internasjonal konflikt, er veldig interessant.

Syrstad hevder at den høye strømprisen har vekket «sovende» konflikter i norsk politikk om nasjonal styring, EU og internasjonalt samarbeid. Han sier at mange opplever at noe som er så knyttet til den nasjonale identiteten nå påstås å ligge utenfor vår kontroll, og at det skaper sterke følelser og mye sinne.

Igjen skaper det hardere fronter om EU-medlemskap, fordi mange er opptatt av selvråderetten, selvforsyning og det å være «annerledeslandet». Han ser også signaler om det i politikken.

– Fløypartier som Rødt og Frp er tjent med å mobilisere folks sinne og følelse av urettferdighet, sier han, og tilføyer:

– Disse vil dyrke en nasjonal identitet og en retorikk hvor konflikten foregår mellom Norge og Europa, mellom «folket» og den styrende politiske «eliten».

Mens de andre spiller på følelser om den nasjonale identiteten med en europeisk, eller global identitet.

– De må klare å vekke en slags frykt for krisen som noe mer ubestemmelig og abstrakt. De vil ofte fokusere på Putins krig i Ukraina, værfenomener og det komplekse, europeiske kraftmarkedet, sier han.

