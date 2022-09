annonse

– Hvis et land virkelig er forpliktet til å skaffe seg atomvåpen og er villig til å spise gress for oppnå det, er det lite USA kan gjøre for å stoppe det.

John J. Mearsheimer er realist og professor emeritus ved det prestisjefulle University of Chicago. Som en prominent amerikansk statsviter og lærd innen internasjonale relasjoner, blir han gjerne beskrevet som «den mest innflytelsesrike realisten i sin generasjon».

Professor Mearsheimer er forfatter av en rekke bøker om amerikansk og internasjonal politikk, inkludert «The Tragedy of Great Power Politics», «The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities» og «The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy».

Klisjeaktig kjent som statsvitenskapens enfant terrible, har han brukt mye av sin karriere på å argumentere mot den utenrikspolitiske ortodoksien til etablissementet i Washington siden slutten av Den kalde krigen – noe som ofte har medført karriererelaterte utfordringer.

Men etter å vært skydd av offentligheten i mange år for sine realpolitiske standpunkter, har professor Mearsheimer fått et voldsomt comeback takket været hans presise analyser om hvordan internasjonal politikk ville utspille seg etter Den kalde krigen tok slutt. I disse dager kan folk nærmest ikke få nok av ham.

annonse I senere tid, har professor Mearsheimer vært spesielt kritisk til vestmaktenes rolle i handlingsforløpet som ledet opp til den russiske invasjonen av Ukraina. Han har hele tiden argumentert med at vestlige fremstøt for å bringe Ukraina inn i vestlige politiske og militære institusjoner til slutt ville ende med krig. Oppsettet Resett snakket med professor Mearsheimer i rundt tre kvarter, så grunnet lengden på intervjuet blir det oppdelt i tre deler. Første del – om krigens konsekvenser for Ukraina, Russland og Vestmaktene, og forholdet dem imellom – kan leses her. Denne delen tar for krigens konsekvenser for internasjonal sikkerhet og atomspredning verden rundt.

– Trusselen om atomapokalypse er selvfølgelig skremmende, men er det ikke veldig skadelige konsekvenser for internasjonal sikkerhet hvis Vesten bøyer seg for russisk atomutpressing?

– Svaret er ja. Men vi har to alternativer her. La oss anta at russerne bruker atomvåpen i Ukraina. Ikke mot amerikanerne, men i det vestlige Ukraina mot ukrainske styrker, som er det mest sannsynlige scenarioet. De bruker et lite antall taktiske atomvåpen for utpressingsformål, og resultatet blir at USA og europeerne trekker seg tilbake i frykt for ytterligere eskalering, konstaterer Mearsheimer.

Deretter forklarer han de mulige konsekvensene av en slik potensiell dramatisk hendelse, sammenlignet med det andre logiske utfallet:

– Er dette bra for Vesten? Absolutt ikke, men hva er alternativet? Skal vi bruke atomvåpen for å forsvare Ukraina? Skal vi kjempe en atomkrig mot Russland? Hvis du har to alternativer fremfor deg: En atomkrig, eller å bli offer for atomutpressing. Hva ville du valgt? Svaret er åpenbart.

Mearsheimer argumenterer derfor med at russerne har et insentiv til å bruke taktiske atomvåpen i Vest-Ukraina hvis de begynner å tape krigen:

– Kreml forstår at Vesten vil ha null insentiver til å bruke egne atomvåpen og starte en atomkrig med Russland etter en slik hendelse. Så i en slik omstendighet vil russisk atomutpressing sannsynligvis fungere, ettersom å bli offer for atomutpressing er å foretrekke fremfor en apokalyptisk atomkrig for USA og landets allierte.

Han har derfor vært en langvarig talsmann for å prøve å finne et slags kompromiss med russerne med hensyn til Ukrainas politiske fremtid lenge før krigen brøt ut, og gjentar sine viktigste argumenter i dette intervjuet:

– Det er derfor denne krigen aldri burde ha funnet sted til å begynne med. USA burde ha strukket seg enormt langt for å utarbeide en slags ordning med Russland for å gjøre Ukraina til en nøytral bufferstat. I stedet gjorde vi en vanskelig situasjon verre ved å presse på med NATO-utvidelsen. Nå har vi endt opp i en langvarig krig som kan få et forferdelig utfall.

– Hvis Russland vinner krigen ved å bruke atomvåpen og får sin vilje i Ukraina, vil mellomstore makter – som Japan, Sør-Korea og Saudi-Arabia – etter alt å dømme ha et større insentiv til å skaffe atomvåpen for å kunne forsvare seg mot aggresjon fra stormakter. En russisk seier i Ukraina kan derfor åpne en Pandoras eske med tanke på atomspredning over hele verden. Hva mener du om dette argumentet?

– Det er ingen tvil om at hvis russerne vinner denne krigen, som vil etterlate USA ydmyket, vil det gi større insentiver for mellomstore makter å skaffe seg atomvåpen. Men å ha større insentiver for å skaffe atomvåpen er ikke det samme som å faktisk kunne skaffe dem, forklarer Mearsheimer.

Til tross for potensielt økte insentiver for mellomstore makter til å gå til anskaffelse av atomvåpen, mener Mearsheimer at USA fortsatt har mye makt til å forhindre atomspredning:

– USA vil strekke seg langt for å sikre at andre land som ønsker atomvåpen ikke kan få tak i dem, uavhengig av hva som til slutt skjer i Ukraina. USA har mye pressmidler til sin disposisjon, så amerikanerne vil kunne gjøre mye for å forhindre ytterligere spredning.

– Har USA kapasiteten til å forhindre at flere land tar sikte på å skaffe atomvåpen samtidig?

– USA har mye økonomisk innflytelse og kan true økonomiene til land som Sør-Korea, Saudi-Arabia og til og med Iran – som vi har sett – hvis de går ned «atomveien». Så Washington kan gjøre mye for å forhindre spredning, men jeg sier ikke at det er umulig for et land å skaffe seg atomvåpen hvis omstendighetene er riktige, argumenterer Mearsheimer.

Deretter ser han på hvordan en potensiell russisk seier i Ukraina vil se ut fra et sørkoreansk eller japansk – geopolitisk – synspunkt:

– Amerikanerne gir selvfølgelig Ukraina omfattende materiell støtte, men de er ikke involvert i selve kampene. Hvis ukrainerne taper stygt på slagmarken, er det usannsynlig at Biden-administrasjonen vil komme dem til unnsetning. Hvis et slikt scenario faktisk finner sted, vil sørkoreanerne og japanerne begynne å lure på om USA vil være der for dem hvis de står overfor en farlig fiendtlig makt.

Mearsheimer argumenterer derfor med at et negativt utfall for USA i krigen i Ukraina vil ha vidtrekkende skadelige geopolitiske konsekvenser for amerikanerne globalt:

– Så, hvis det går dårlig for USA i Ukraina, vil det ha negative konsekvenser ikke bare for atomspredning, men også for USAs forhold til våre alliansepartnere i Øst-Asia, ettersom det vil undergrave troverdigheten vår. Som følge av fra Ukraina-krigen, er USA nå fanget mellom en stein og et hardt sted, med svært få positive utfall.

– Så du tror at USA har nok innflytelse til å hindre dem i å anskaffe atomvåpen?

– USA har nok innflytelse til å gjøre det svært vanskelig for potensielle kandidater å skaffe seg atomvåpen. Men hvis et land virkelig er forpliktet til å skaffe seg atomvåpen og er villig til å spise gress for å overleve mens det går nedover atomveien, er det lite USA kan gjøre for å stoppe dem, forklarer Mearsheimer.

Han argumenterer likevel med at Japan er et spesielt tilfelle sammenlignet med andre potensielle atomkandidater i denne forbindelsen:

– Japanerne har nok plutonium til å bygge et atomarsenal i løpet av ganske kort tid, og det vil være lite USA vil kunne gjøre for å stoppe dem. Det vil være mye lettere for amerikanerne å hindre sørkoreanerne og saudiaraberne fra å skaffe seg atomvåpen.

Mearsheimer forklarer derfor at nøkkelen til hvordan dette potensielle scenariet med økt atomspredning til slutt utspiller seg, er tett knyttet til USAs troverdighet over hele verden, spesielt om amerikanernes allierte oppfatter dem som en pålitelig partner eller ikke.

– Japanerne og sørkoreanerne må virkelig tro at USA vil komme til deres forsvar og kanskje til og med bruke atomvåpen for å forsvare dem om nødvendig. Så hvordan krigen i Ukraina til slutt utspiller seg vil direkte påvirke hvordan USAs allierte og andre land rundt om i verden tenker om amerikansk troverdighet.

