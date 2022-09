annonse

Man skulle tro han hadde begått mannedrap.

Men det er slett ikke mord eller grov vold som nå har gitt Ivan Safronov (32) hele 22 års bak murene – mer enn norsk maksimumsstraff for drap.

Eks-journalisten, som har bakgrunn fra avisene Kommersant og Vedomosti, begynte for noen år siden som rådgiver for lederen av Russlands romfartprogram.

Der skal han, ifølge myndighetene, ha samlet konfidensiell informasjon om Russlands forsvar og sikkerhetstjenester og overlatt dette til etterretningstjenesten i et ikke navngitt Nato-land, skriver NTB. Safronov ble pågrepet juni 2020.

Nå er han altså dømt til 22 års fengsel med straffarbeid. Før dommen falt hadde Safronov avvist et tilbud fra påtalemakten om å sone tolv år hvis saken gikk som tilståelsessak. Safranov vil nå kunne bli 54 år før han slipper ut.

Om ikke annet la Moskva byrett seg to år under påtalemaktens påstand. Safronov nektet straffskyld, og har omtalt rettssaken en farse. Han hevder at all hans journalistikk var basert på åpne kilder og samtaler med embetsfolk.

NTB titulerer Safronov som journalist, selv om han arbeidet som rådgiver i Russlands romfartsprogram. Det er uklart hva slags journalistikk Safronov skal ha bedrevet mens han var ansatt i det statlige byrået.

