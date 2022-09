annonse

Lederen av Unge Sentrum etterlyser en ytringsansvarskommisjon, og begrunner dette med at hatkriminalitet og sjikane ikke kan gjemme seg bak ytringsfriheten.

– Etter min mening faller heller ikke koranbrenning innenfor ytringsfrihetens rammer. Derimot er det ren sjikane. Det er respektløst å sette fyr på noe som er hellig for mennesker uten noen annen hensikt enn å provosere, skriver Simen Bondevik i Utrop.

Han henviser til et brev muslimske trossamfunn har sendt til Norges statsminister der de forteller at SIANs koranbrenning begrenser muslimers mulighet til å leve fritt og trygt.

– Når mennesker ikke tør å dra i moskeen fordi de føler seg truet av hathandlinger rett utenfor, er det et åpenbart brudd på menneskerettighetene, sier han, og legger til:

– Nylig kunne jeg i Vårt Land lese at flere muslimske trossamfunn opplever at foreldre vegrer seg for å sende barn til moskeen i frykt for å møte på aksjonister fra SIAN.

– Flere har opplevd at Koranen har blitt satt fyr på utenfor moskeen deres. Dette er fullstendig uakseptabelt og i strid med religionsfriheten. Muslimske barn skal føle seg trygge og få utøve religionen sin.

Bondevik skriver videre at med bakgrunn i disse hendelsene har 18 muslimske trossamfunn godt sammen om å sende et brev til statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

De skriver blant annet i brevet at «Med dagens situasjon føler vi at våre barns identitet og trygghet er truet». Dette er kraftfulle ord som Regjeringen er nødt til å ta på alvor.

– Det er dessverre ikke noe nytt at muslimer er svært utsatt for hets, trakassering og angrep. Flere terrorangrep internasjonalt og i Norge, som angrepet på Al-Noor-moskeen, har gjort muslimer utrygge.

– I tillegg viser en ny rapport fra OsloMet at hets mot muslimer på sosiale medier har økt de siste årene, skriver Bondevik.

