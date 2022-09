annonse

Oppdatert: To personer er knivstukket.

Politiet opplyste om hendelsen like før klokken 17. Det ble først meldt at en mann er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter knivstikking på Furuset t-banestasjon i Oslo. Nå viser det seg at det minst er to knivstukne, skriver NTB.

– Vi er på Furuset T-bane sammen med ambulansen etter melding om knivstikking på stedet. Skadeomfanget er foreløpig uklart, men det fremstår alvorlig, het det opprinnelig fra Oslo politidistrikts operasjonssentral på Twitter.

Politiet undersøkte en t-banevogn som kjørte fra stedet like etter voldshendelsen, men denne fikk kort tid etterpå kjøre videre fra Lindeberg t-banestasjon videre mot Oslo sentrum. Politiet er ved Furuset senter med store ressurser.

Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser.

I forkant av knivstikkingen opplyste politiet om slåssing ved Tveita senter, noen T-banestopp unna. Politiet jobber med å avklare om det finnes noen sammenheng mellom de to hendelsene, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NRK.

– Vi har ingen indikasjoner på at det her handler om tilfeldig vold mot tilfeldige personer, men det er veldig tidlig i saken foreløpig. Det fremstår som relativt unge gutter som har vært involvert i begge stedene, sier Hekkelstad.

Til VG sier operasjonslederen at det er store mengder nødetater på stedet og at reisende anbefales å unngå T-banestoppet hvis mulig.

Enda en knivstikking

Klokken 17:39 melder NTB om enda en knivstikking. I en leilighet på Furuset skal politiet ha funnet en person med stikkskader. Vedkommende fraktes nå til sykehus, i likhet med den første personen. Det var en person som ringte til AMK og sa at det var en knivstukket person i denne leiligheten, skriver NRK.

– Vi er i kontakt med en annen person i en leilighet på Furuset som også har det som fremstår som knivskader. Han kjøres til sykehus.

– Vi jobber med å avklare hvorvidt disse to sakene har en sammenheng, men foreløpige undersøkelser styrker den teorien, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Politiet kunne følge blodsporene

På bilder nær åstedet ses en benk tilsølt med blod (se hovedillustrasjonen over). VGs reporter på stedet har observert at det går blodspor fra inngangen til t-banestasjonen og hele veien til denne benken.

På benken er det en del blod og flere eiendeler, blant annet sekker og et par joggesko, som politiet nå har sikret som bevis.

Et vitne forteller til VG at det er syv politibiler og to ambulanser på stedet. Fra politiet får avisen opplyst at også person nr. 2 er alvorlig skadet.

Senere i kveld opplyser politiet at begge personene er kritisk skadet, melder NTB klokken 19:02.

