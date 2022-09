annonse

Canadisk politi jakter på to menn etter at ti mennesker er drept og minst 15 såret i en serie knivstikkinger i Saskatchewan-provinsen.

De to mistenkte har etter alt å dømme gått løs på folk helt vilkårlig på 13 forskjellige steder i indianerreservatet James Smith Cree Nation og den lille byen Weldon, nordøst for Saskatoon. Minst 15 av et hittil ukjent antall sårede er sendt til sykehus.

Politiet kjenner ikke til noe motiv for drapene, men klappjakten på de to navngitte mistenkte er utvidet til å dekke også provinsene Manitoba og Alberta. De mistenkte antas å være væpnet og farlige, og ble sist sett i provinshovedstaden Regina.

Hjerteskjærende

Canadas statsminister Justin Trudeau sier i en uttalelse at angrepene er grusomme og hjerteskjærende, og han takker nødetatene for innsatsen.

– Jeg tenker på dem som har mistet sine kjære, og dem som er såret, sier han ifølge BBC.

Rhonda Blackmore, nestkommanderende i Saskatchewan-avdelingen av Royal Canadian Mounted Police sier at gjerningsmennene kan ha vært ute etter enkelte av ofrene spesifikt, men at de øvrige er tilfeldige ofre. Døde og sårede er funnet på 13 forskjellige steder i reservatet og i Weldon, sier hun.

Den første alarmen kom til politiet før klokka 6 lokal tid, og deretter rant flere oppringninger inn.

Blackmore ber folk holde seg på trygge steder, ikke nærme seg mistenkelige personer og ikke plukke opp haikere.

Mange sårede

Hun sier de to mistenkte, som er 30 og 31 år gamle, trolig kjører en svart Nissan Rogue. Den ene av dem var etterlyst fra før. Politisjef Evan Bray sa søndag kveld at de tror de to fortsatt befinner seg i Regina.

Jakten på de etterlyste fant sted samtidig som folk strømmet til Regina for den tradisjonelle fotballkampen mellom det lokale laget og et lag fra Winnipeg. Blackmore sier at det er innført ekstra sikkerhetstiltak i byen, inkludert på stadionet.

Helsemyndighetene i Saskatchewan innkalte ekstrahjelp for å ta seg av de mange sårede. I tillegg til dem som er kjørt til sykehus, kan andre ha tatt seg til sykehus på egen hånd.

Massakren er blant de verste i canadisk historie. Den alvorligste var da en mann utkledd som politimann skjøt 22 mennesker og satte fyr på boligene deres i Nova Scotia-provinsen i 2020, og året før kjørte en mann med vilje ned ti mennesker i Toronto.

Men massedrap er langt mindre utbredt i Canada enn i USA, blant annet på grunn av langt strengere våpenlovgivning.

