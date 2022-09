annonse

Tyverier av Kia og Hyundai-biler har skutt i været over hele USA.

Myndighetene i flere byer rapporterer rekordøkninger, med St. Louis på topp, der antallet biltyverier har økt med hele 1000% det siste året, ifølge KSDK. Politiet klandrer TikTok og sosiale medier – ikke de kriminelle.

Siden 2021 har brukere av sosiale medier og TikTok lagt ut videoer under hashtaggen «Kia Boyz», som lærer folk hvordan de starter Kia- eller Hyundai-kjøretøy uten nøkler ved å bruke spissen av en telefonlader eller USB-kabel. Disse videoklippene skal ha inspirert en bølge av ungdommer over hele USA, som å prøver å stjele disse bilene. Det skriver Fox News.

– Det begynner å bli en lek, selv om det ikke er noe morsomt med det, sier George Glassman, president for Glassman Automotive Group i Detroit, til FOX 2.

– Disse barna setter seg inn med vennene sine i de stjålne kjøretøyene og kjører rundt i dem, sier Detroit Police Department Lt. Clive Stewart.

Flere statlige og føderale søksmål

I et gruppesøksmål innlevert i Milwaukee i fjor av Barton Legal påpekes det at en feil i tiltaltes Hyundai- og Kia-kjøretøy gjorde dem «enkle å stjele», «usikre» og «verdt mindre enn de burde være» hvis de ikke hadde denne feilen.

Problemet stammer fra mangelen på et startsperresystem i noen av kjøretøyene fra før modellåret 2022, hovedsakelig Kia-modeller fra 2011 til 2021, og Hyundai-modeller fra 2015 til 2021, utstyrt med tenninger som krever mekaniske nøkler.

En offentlig sikkerhets krise

I St. Louis, som har sett en omtrentlig økning i Kia og Hyundai-tyverier på 1000% sammenlignet med i fjor, sendte ordfører Tishaura Jones og direktør for offentlig sikkerhet Daniel Isom et brev til Hyundai og Kia. I brevet skriver de at selskapene har forårsaket en «offentlig sikkerhetskrise» i Missouri, skriver Fox News.

Missouris justisminister Eric Schmitt kontret tilbake og skrev på Twitter: «St. Louis har et voldelig kriminalitetsproblem. Hva forårsaker kriminalitet i byen? Borgermesterens krig mot politiet? Aktor lar kriminelle løpe løpsk? Byens «ledere» tror tydeligvis at det er bilene. Ja – bilprodusenter har skylden, ikke kriminelle Du kan ikke finne på dette.»

