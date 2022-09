annonse

En New Mexico-dommer har besluttet at grunnleggeren av Cowboys for Trump, Couy Griffin, straks må forlate sine offentlige verv, og aldri mer kan inneha noen, som følge av hans deltagelse under stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Dommer Judge Mathew har diskvalifisert grunnleggeren av Cowboys for Trump, Couy Griffin, fra å kunne inneha offentlige verv igjen, som følge av at han brøt Section 3 of the Fourteenth Amendment da han deltok under stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Dommeren påpekte dessuten at Griffin i tillegg hadde oppmuntret andre til å delta i det voldelige angrepet på Kongressen.

Griffin skapte store overskrifter også tidligere i år, da han nektet å godkjenne valgresultatet for sitt fylke.

Brøt eden da han stormet Kongressen

«Han avla først ed på at han ville støtte USAs grunnlov, men så deltok han i stormingen av Kongressen etter å ha avlagt eden», skrev dommer Judge Mathew blant annet i sin begrunnelse.

I følge dommerens kjennelse spilte Griffins gruppe, Cowboys for Trump, «en nøkkelrolle i Stop the Steal-mobiliseringsinnsatsen» før 6. januar 2021.

En video fra 6. januar 2021 viser at Griffin også bidro til å påvirke og oppildne Trump-tilhengerne til å gjøre opprør mot daværende visepresident Mike Pence, sier retten. Det er også opptak av Griffin som ulovlig bryter flere sikkerhetsbarrierer og egger til vold ved å oppmuntre Trump-tilhengerne til å angripe Kongressen.

