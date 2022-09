annonse

Antall humaniora-studenter kan være halvert om noen år. Årsaken er nedsnakking av humanistiske fag og at studiene flyttes ut av de store byene.

– En viktig årsak til nedgangen er rett og slett færre søkere. Mange mener dette henger sammen med den negative omtalen de humanistiske fagene har fått i dansk offentlighet, skriver Khrono, og legger til:

– Politikere, organisasjoner og økonomer har hevdet at utdanningene er for lite arbeidsrettede og samfunnsøkonomisk lønnsomme.

– Historisk har jo søkingen falt mye, og de har de senere år vært mange negative faktorer, som dimensjonering og negativ omtale av de humanistiske fagene. En realistisk spådom er nok at nedgangen fortsetter, men i noe mindre grad, sier Martin Ærbo Vesterbæk i DM, en dansk fagforening for forskere.

Danske politikere har innført flere tiltak som har gitt færre studenter. De har bestemt å flytte studieplasser ut av de fire største byene, noe som spesielt har gått hardt utover humanistiske fag.

En halvering av antall studenter vil ha store økonomiske konsekvenser for de humanistiske fakultetene i Danmark. Færre studenter gir mindre tilskudd, sier dekan Johnny Laursen ved kunstfakultetet ved Universitetet i Aarhus.

– Forskningen er jo avhengig av basismidler, og hvis antall studenter reduseres, så reduseres også grunnlaget for ansettelse av forskere. Så kan man også si at humaniora må bli flinkere til å søke på eksterne fondsmidler. Men her er ikke konkurransen helt rettferdig, for fondene deler i langt større grad til realfagsforskning, sier han til Forskerforum.dk.

