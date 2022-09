– Skeive har blitt utsatt for diskriminering, hets og hat opp igjennom historien. Den politiske kampen, for hele regnbuens mangfold, er enda viktigere nå enn før etter det forferdelige angrepet. Mange i byen og det skeive miljøet har i etterkant ønsket at vi skal farge gata utenfor London Pub i regnbuefarger, et sted som lenge har betydd utrolig mye, nettopp for det skeive miljøet, sier Stav til NTB.

Solidaritetsmarkering lørdag

Gaten skal farges i strekningen fra Per På Hjørnet, forbi London Pub og frem til Eilefs Landhandleri. Regnbuegaten skal stå klar til lørdag, hvor det skal arrangeres regnbuetog og solidaritetsmarkering i forbindelse med skytingen 25. juni der to menn ble skutt og drept og flere ble skadd.

Bevæpnet politi var på plass på stedet i ettermiddag.

– Vi ønsker å forebygge med synlig tilstedeværelse. Det oppsto ingen uønskede hendelser, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til NTB.

