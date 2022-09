annonse

Åge Hareide la opp trenergjerningen for under et år siden, men kan komme tilbake i manesjen igjen etter at Malmö FF har vist sin interesse, melder NTB.

Hareide bekrefter interessen overfor NRK.

– Ja, det er ikke avgjort enda. Vi får se om vi blir enige i løpet av dagen, sier Hareide til kanalen.

– Er du interessert?

– Ja, så lenge det er et korttidsengasjement fram til VM. Hvis vi blir enige i løpet av dagen så er jeg det.

Hareide har en lang trenerkarriere som stammer helt tilbake til 1985 da han tok over Molde. Han har også trent klubber som Helsingborg, Brøndby, Rosenborg, Norges landslag, Örgryte, Viking, Malmö og Danmarks landslag, skriver NTB.

Malmö sliter i Allsvenskaen denne sesongen og ligger helt nede på 7.-plass med kun 34 poeng på 21 kamper. Per Mathias Høgmos Häcken leder ligaen med 45 poeng.

Ifølge den svenske fotballjournalisten Josip Ladan skal Hareide overta Malmö og trene klubben ut sesongen.

