annonse

annonse

Gratis buss og tog, kontantkort til mobiltelefon, øremerkede studieplasser, gratis inngang på museum, fotballkamper og konserter.

Det er bare noen av godene som i år er kommet ukrainske flyktninger til del, både fra det sivile samfunn og fylkeskommuner, ramser NRK opp.

Bakgrunnen er som kjent at Russland 24. februar gikk til angrep på Ukraina. Millioner av ukrainere ble drevet på flukt fra Russlands bombing av sivil infrastruktur og bebyggelse samt grove overgrep og drap begått av russiske tropper.

annonse

Over 26.000 personer fra Ukraina, herunder 12.600 kvinner og 8.600 barn, har hittil i år søkt om asyl i Norge. I tillegg antas flere å oppholde seg lovlig her i riket uten å be om beskyttelse i form av formell status som asylsøker.

Les også: Israelsk Russland-ekspert til Resett: – Den russiske brutaliteten i Ukraina handler om å sende et signal (+)

Det er ikke bare fremmedkulturelle innvandrere, herunder fra Midtøsten, som har reagert negativt på nordmenns påståtte særbehandling av ukrainske flyktninger.

annonse

Nå sier også Tor Brekke, konsernsjef i asylmottak-kjeden Hero, at forskjellen er for synlig. Brekke berømmer innsatsen som norske privatpersoner og foreninger har nedlagt for ukrainerne, men mener at andre grupper har like stort behov for hjelp.

– Og så er det bare litt vanskelig å akseptere eller forstå at vi ikke kan ta imot andre flyktninger på en like god måte.

– Det er ikke noe mindre behov hos en eritreer eller syrer – de har også et behov for vern og behov for å komme i gang i det norske samfunnet på en god måte og raskest mulig, sier Brekke til statskanalen.

Saken fortsetter.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg forsvarer at ukrainere får slikt som gratis kollektivtransport, og mener de «har helt andre behov og forutsetninger for å klare seg i det norske samfunnet» og dermed ikke trenger et like langt integreringsløp som en fra «landsbygda i Somalia».

Som nyoppnevnt innvandrings- og integreringsminister i 2015 mente nåværende Frp-leder Sylvi Listhaug at flyktninger ble båret på gullstol inn i Norge, at de angivelig ble overøst med goder uten at det samtidig ble stilt krav.

Les også: Kristen MC-gjeng hentet hundrevis av ukrainske flyktninger – refser Støre (+)

– Den viktigste faktoren for god integrering er at utlendingen selv vil integreres. En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge. Det må stilles krav, og det gjør vi med dette forslaget, sa Listhaug den gang til VG.

annonse

Jesus ville ha hjulpet syriske flyktninger i deres nærområder, kvitterte Listhaug på spørsmål fra NRK da hun var gjest på Dagsnytt 18 senere samme måned.

Både før og etter gullstol-uttalelsen har Listhaug skapt bestyrtelse med sine nyord, herunder imamsleiking og godhetstyranni, viser en oversikt fra NRK.

Saken fortsetter.

– Vi burde være glad for at det norske samfunnet nå virkelig har stilt opp for å hjelpe flyktninger i våre nærområder. Det er mye bedre at vi gjør det, og så skal vi hjelpe flyktninger andre steder i verden også, sier Wiborg til NRK.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) avviser at det fra statens side gjøres forskjell på nasjonalitet. Hun medgir at det finnes lokalt vedtatte ordninger for ukrainere, men sier at dette ikke er noe som staten kan legge seg opp i.

annonse

Videre poengterer statsråden at ukrainere er blitt innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse og skal reise hjem når krigen i Ukraina en dag tar slutt, mens andre flyktninger får individuell beskyttelse med sikte på å søke om varig opphold.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT