Stockmanndagene handler om ytringsfrihet, og er oppkalt etter Dr. Stockmann i Henrik Ibsens drama «En folkefiende». Han hevdet at byens kurbad var helseskadelig, men da fikk han alle mot seg.

Vi har invitert Øyvind Eikrem til samtale med Jo Skårderud, til daglig journalist i Klassekampen.

Da Øyvind Eikrem og NTNU inngikk forlik 2.12.2021 var den såkalte Eikrem-saken over. Men en rekke spørsmål gjenstår: Hva handlet denne mye omtalte saken egentlig om? Hvem var aktørene? Kritikere av prosessen mot Eikrem holder fortsatt saken fram som et av de verste eksemplene på knebling og forfølgelse av akademisk ansatte. En samtale med hovedpersonen selv vil antagelig kunne opplyse saken, skriver Stockmanndagene.

– Ja, jeg stiller på årets Stockmanndagene. Det er sannelig et mirakel at jeg ble invitert! Spesifikt skal jeg snakke om den såkalte Eikrem-saken. Akkurat som Dr. Stockmann så har jeg «store avsløringer» på lur, sier Øyvind Eikrem til Resett.

Eikrem er psykolog og jobbet ved NTNU, men etter at han ble intervjuet av Resett fikk han alle imot seg og mistet tilslutt jobben. Han sier at festivalen har forsøkt å invitere en rekke personer fra NTNU for å være på scenen samtidig med Eikrem, men alle har nektet.

– Ytringsfrihetsdebatter i dag er for øvrig et sørgelig skue, sier han, og legger til:

– Typisk er det en liten gruppe av utvalgte personer, vanligvis moralposører tilhørende Rødt, SV og MDG, som skal late som de er seriøse tenkere og formane alle andre om hvilken stor betydning ytringsfriheten har. Men når det kommer til stykket så viser de at de ikke er for ytringsfrihet for andre synspunkter enn sine egne. Og de er selvsagt de som skal trekke grensen mellom anstendig tale og «hat».

Eikrem-saken viste videre at den store feighet som finnes blant den jevne ansatte ved Humanistisk og Samfunnsvitenskapelig Fakulteter ved NTNU, sier han, og forteller at en kunne telle personene ved NTNU på en hånd som våget å påpeke absurditeten i den vanvittige hekseprosessen ledelsen og deres støttespillere kjørte imot meg. En av de få ansatte som hadde mot nok var kybernetikeren Trond Andresen og han fortjener takk for det.

– I vårt samfunn blir en lett stående alene når en ikke underkaster seg tidens krav om hvordan en skal tenke og mene. Om noe så tror jeg det har blitt enda verre enn det var i Ibsens tid. Påstanden om at «Ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i dag» anser jeg som et simpelt forsøk på å bortforklare alvorlige problemer som finnes i vårt samfunn, sier Eikrem til Resett.

