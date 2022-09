annonse

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier den siste tidens voldshendelser i Oslo er bekymringsfullt. Han sier det må gjøres mer forebyggende arbeid, skriver NTB.

– Det er bekymringsfullt det som skjer nå, sier Johansen til NRK. Kommentaren kommer i lys av mandagens knivstikkinger på Furuset i Oslo, de siste blant flere voldshendelser som har preget hovedstaden.

– Jeg får en rapport fra politiet sannsynligvis senere i dag. Foreløpig er det ingenting som tyder på at hendelsene er relatert til hverandre, at det er enkeltstående hendelser.

Byrådslederen: Oslo er en trygg by

Han understreker at Oslo er en trygg by, og at det farligste man kan være i Oslo, er kriminell og eventuelt med i gjenger – men sier det ikke er klart om hendelsene er gjengrelaterte, melder NTB.

– Det jeg er urolig for, er at det tydeligvis er helt naturlig for enkelte, når de går ut om morgenen, å ta på seg en kniv. Ikke for å spikke pinner og grille pølser i skogen, men for å ha muligheten for å bruke den, sier byrådslederen.

Mer forebyggende arbeid må gjøres for å hindre at slike hendelser skjer

– En fellesnevner her er at dette er unge gutter som har med seg kniv og tydeligvis er villige til å bruke den. Det er uakseptabelt å kle på seg kniv når man går ut om morgenen, slår Johansen fast.

Begge de to unge mennene som ble skadd i knivstikkingene på Furuset i Oslo mandag, er siktet. Politiet etterforsker hendelsene som drapsforsøk og kroppsskade, melder NTB.

Den ene mannen er mer alvorlig skadd enn den andre, men begge er utenfor livsfare, opplyser politiet i en pressemelding.

Knivstikkingene skjedde i nærheten av Furuset senter i Oslo. Den ene mannen ble funnet ved åstedet, mens den andre ble funnet i en leilighet ikke langt unna.

Den ene mannen er siktet for drapsforsøk, og den andre er siktet for grov kroppsskade. De siktede vil bli forsøkt avhørt i løpet av tirsdag.

Politiet mener at en tredje person var til stede da hendelsen skjedde og er svært interessert i å komme i kontakt med vedkommende.

