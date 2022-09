annonse

Bakgrunnstallene fra TV 2s meningsmåling viser at Senterpartiet har mistet syv av ti velgere siden valget i 2021.

På denne målingen fikk Sp en oppslutning på 4,6 prosent, kun 0,6 prosentpoeng over sperregrensen. Det vil si at partiet har mistet nær to av tre velger det siste året.

Det er Pollofpolls.no som har fått tilgang til bakgrunnstallene fra Kantars måling for TV 2. Disse viser at det er Senterpartiet som har de klart minst lojale velgerne; 71 prosent av dem har siden valget i 2021, enten satt seg på gjerdet, eller gått til andre partier. Nær et helt prosentpoeng av Senterpartiet velgerne (29.000) har skiftet beite til Arbeiderpartiet.

Også MDG og Ap har mange utro velgere

Også MDG sliter med utro velgere. Kun 49 prosent av de som stemte på MDG sist ville stemt på dem i dag. Heller ikke Ap kan skilte med høy velgerlojalitet (59 prosent), selv om deres velgere ikke er fullt så utro som Sp og MDGs. Også Ap har mistet mye oppslutning siden valget – ned fra 26,3 prosent til 20,8 prosent oppslutning.

Høyre, Rødt og Frp kan glede seg over lojale velgere

Det er Høyre som kan glede seg over å ha de mest lojale velgerne. Hele 86 prosent av velgere som stemt på partiet i fjor, ville ifølge Kantars måling, stemt på partiet også i dag. Også Rødt (84 prosent) og Frp (79 prosent) kan skilte med trofaste velgere.

