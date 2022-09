– Min store frykt er at det skal skje uten at vi merker det

– Den store frykten er at noen skal komme seg rundt sikkerhetssystemene våre. De tusen skribentene våre har full tilgang til å oppdatere alle artikler i sine fagområder. Om noen hacker kontoen til han som har ansvar for Ukrainas historie, kan man skrive i vei. Min store frykt er at det skal skje uten at vi merker det, sier sjefredaktør Erik Bolstad.

