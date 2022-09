annonse

Nordmenn har i år betalt nesten dobbelt så mye i moms på strøm sammenlignet med i fjor. Nå vil flere ha momsfritak også i Sør-Norge, melder NTB.

Moms på strøm er etter hvert blitt en betydelig del av strømregningen. Tall fra Skatteetaten viser at staten har tjent over 21,5 milliarder kroner i moms på strøm hittil i år. I samme periode i fjor var tallet 11 milliarder, altså drøye halvparten.

Professor i finans ved Handelshøyskolen NMBU, Espen Gaarder Haug sier til NRK at et momsfritak kan iverksettes kjapt, i motsetning til andre tiltak som for eksempel kutt i eksport.

– Siden vi allerede har momsfritak for strøm i Nord-Norge, så bør det ikke være vanskelig å implementere for alle innbyggere, sier Haug, som peker på at land som Tyskland og Spania nylig har kuttet momsen på strøm og gass.

Et eventuelt momsfritak bør etter hans syn være en midlertidig løsning inntil «man får kontroll på situasjonen».

– I nord har de lav pris og slipper moms, mens vi i sør har høy pris og må betale moms i tillegg. Et momsfritak vil gjøre at det blir litt mer rettferdighet mellom nord og sør, sier Hilde Alvsåker, juridisk rådgiver i Skattebetalerforeningen..

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) sier at det har vært viktig for regjeringen å hjelpe folk med strømregningen.

– Dagens strømstøtteordning betyr at staten tar 90 prosent av regningen når prisen overstiger 70 øre. Dette innebærer også moms. Enkelt forklart betyr dette at det er staten som tar mesteparten av momsregningen når prisene er høye i dag.

Regjeringen vil ikke endre strømstøtten til bøndene

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) sier hun forstår utfordringene bøndene har med høye strømutgifter, men taket for strømstøtte vil ikke bli hevet, skriver NTB.

Taket på strømstøtten for jordbruket er på 20.000 kilowattimer (kWh) per måned.

Grønnsakbønder som skal kjøle ned og lagre store avlinger, kan tape store summer, og bønder har varslet at det kan bli mangel på grønnsaker i butikkene utover vinteren som følge av taket på ordningen.

– En justering av strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusprodusenter er ikke planlagt», skriver Borch i en kommentar til Nationen formidlet via epost gjennom presseavdelingen i departementet.

– Regjeringen har valgt å prioritere produksjonskostnadene for primærprodusentene. Strømutgifter til pakkeri- og lagervirksomhet faller derfor utenfor strømstøtteordningens virkeområder, skriver Borch.

