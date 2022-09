annonse

Strømprisen har gått kraftig opp, mange opplever store vanskeligheter og det har ført til at pågangen hos Forbrukerrådet er rekordhøyt.

– Vi har rekord i antall henvendelser, og så langt har i år over 1600 forbrukere tatt kontakt med ulike spørsmål og klager om strøm, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen til Resett.

Iversen forteller at mange har opplevd å bli kastet ut av gunstige fastprisavtaler eller opplevd at selskaper plutselig krever skyhøy forskuddsbetaling. Ellers får de mange spørsmål blant annet knyttet til telefon- og dørsalg, støtteordningen og den nye nettleiemodellen.

Hva vil Forbrukerrådet anbefale strømkunder å gjøre hvis de opplever økonomiske utfordringer på grunn av de høye strømprisene?, spør Resett.

– Det første du må gjøre hvis du ikke greier å betale strømregningen er å ta kontakt med strømselskapet ditt. De fleste selskapene er behjelpelige med en nedbetalingsplan eller en utsettelse av betalingsfristen, svarer Iversen.

Han sier at hvis man har behov for økonomisk støtte til å betale strømutgiftene, kan en søke om økonomisk sosialhjelp fra NAV. Hvis personen har lav inntekt og høye boutgifter kan også bostøtte fra Husbanken være aktuelt. Stortinget har utvidet ordningen ut hele 2022, slik at flere kan ha rett til støtte. Studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler kan søke om et tilleggsstipend for å betale strømregningen. Voksne elever i videregående opplæring kan også søke om ekstrastipend.

Hvis strømselskapet sier opp avtalen med deg blir du overført til nettselskapet ditt og såkalt «pliktstrøm», forklarer han, og legger til hvis man fortsatt ikke kan betale vil en motta skriftlig varsel fra nettselskapet, før man eventuelt får stengevarsel. Hvis en er redd for at strømmen blir kuttet bør man kontakte selskapet og forklare situasjonen. Hvis betalingsevnen ikke strekker til, så skal det svært mye til før nettselskapet kan stenge strømmen.

– Nettselskapet kan ikke kutte strømmen så lenge det er fare for liv, helse, eller betydelig skade på ting – noe som typisk vil gjelde store deler av vinteren i Norge, sier seniorrådgiver Iversen til Resett.

