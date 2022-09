annonse

Å vinne denne kampen krever ikke bare å kontrollere Kina innenfra, men også å forme den internasjonale scenen.

Dr. Zsuzsa Anna Ferenczy er ekspert på EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, med fokus på EUs forhold til Kina og Taiwan i konteksten Indo-Stillehavet. Hun jobber som førsteamanuensis ved National Dong Hwa University i Hualien, Taiwan.

Basert i Taipei siden 2020, fokuserer hun spesielt på utviklingen i forholdet mellom EU og Taiwan og den fremvoksende sikkerhetsdynamikken i Indo-Stillehavet.

I perioden 2008-2020 jobbet Dr. Ferenczy i Europaparlamentet som politisk rådgiver innen EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, med særlig fokus på Asia-Stillehavet.

Oppsettet

Resett snakket med Dr. Ferenczy i litt under en time, så grunnet lengden på intervjuet blir det oppdelt i tre deler.

Første del av intervjuet – om den økonomiske situasjonen i Kina – kan leses her. Denne delen tar for den innenrikspolitiske situasjonen i Kina.

– Etter det sjette plenum av KKPs 19. sentralkomité, har president Xi så godt som befestet grepet om makten, og har banet vei for å bli Kinas leder for livet som landets mektigste leder siden Mao. Hvor sikkert er hans styre?

– Det er viktig å forstå Beijings artikulering av sine globale ambisjoner, og hele omfanget av Xis ambisjoner om lederskap på verdensscenen. Dette starter med å forstå den innenrikspolitiske dynamikken i Kina. Likevel, med Beijings stadig mer autoritære internasjonale oppførsel og mindre åpenhet til omverden, har det blitt mer utfordrende å lese landet. Samtidig har ledelsen portrettert et bilde av et sterkt og selvsikkert Kina ved å hevde at kommunistpartiets politisk-økonomiske system er overlegent, sier Dr. Ferenczy.

Hun fortsetter:

– Det er klart at Kina under Xi har sett den mest konsoliderte kampanjen siden Maos styre for å utvide regjeringens kontroll og påtvinge ideologisk konformitet. I denne sammenhengen har regjeringen investert i stordata-analyse og avanserte overvåkingsteknologier i en årrekke. Xi har signalisert at det ikke finnes en for høy pris å betale for å nå disse målene. Dette forklarer også hvorfor Xi holder fast ved sin null-covid-politikk, til tross for hvor selvdestruktiv den har blitt, samt hans kampanje mot de store kinesiske teknologiselskapene. Med andre ord, selv om økt kontroll krever undergraving av økonomisk vekst og innovasjon, er det en pris som er verdt å betale i KKPs øyne.

Dr. Ferenczy utdyper at denne innenlandske agendaen er nært knyttet til Xis globale ambisjoner om å oppnå supermaktstatus, som Belte-og-vei-initiativet (BRI) er en viktig del av.

– Ved å ekspandere globalt, sikter Kina på å vinne i den geostrategiske konkurransen mot USA. Å vinne denne kampen krever ikke bare å kontrollere Kina innenfra, men også å forme den internasjonale scenen. Xi har presset hardt på i internasjonale organisasjoner for å innføre en ny styringsmodell, inspirert av hans forslag om å etablere et «fellesskap for menneskeheten».

Dr. Ferenczy forklarer videre at denne visjonen har formet Xis tilnærming til utenrikspolitiske spørsmål som cyberoperasjoner, sikkerhetssamarbeid og handel. Hvis han lykkes, vil det få omfattende konsekvenser for verden.

– Det vil tillate Beijing å oppnå den kinesiske drømmen om «nasjonal foryngelse». Det er derfor disse ytre dimensjonene av Xis maktprojisering som setter Kina og demokratiene i konflikt. Faktum er at Xi ønsker å vinne frem med sin autoritære styringsmodell på bekostning av demokratiet; ved å erstatte det amerikanske systemet basert på traktatbaserte allianser og hevde at Kina baner frem en ny vei til fred og velstand.

– Vil det sosiale kredittsystemet bidra til å sementere KKPs og Xis styre?

– Bruk og misbruk av stordata ligger i hjertet av Kinas sosiale kredittsystem, hvor myndighetene fokuserer på å analysere atferd med en målsetting om å sikre og utvide statlig kontroll over samfunnet. Dette viser hvorfor investering i dataanalyse er så viktig for Beijing. Å forstå hvordan dette fungerer bidrar til å forstå hvordan Kina ser på nasjonal styring ved hjelp av stordata. Datainnsamling i seg selv er ikke unikt for Kina, men graden og omfanget i Kinas sosiale kredittsystem er nytt. Det er også viktig å huske at det ikke er et uniformt poengsystem, men et fleksibelt instrument designet for å best mulig tjene kommunistpartiets politiske prioriteringer etter hvert som de utvikler seg, erklærer Dr. Ferenczy.

Hun forklarer mer detaljert:

– Som nok et ovenfra-og-ned, ugjennomsiktig, statsledet storskala-prosjekt for å utvide partiets kontroll, fortsetter systemet å undergrave borgernes privatliv i et land hvor rettsstaten praktisk talt ikke eksisterer i det hele tatt. Det sosiale kredittsystemet er teknologiaktivert, noe som betyr at jo større Kinas teknologiske fremskritt er, jo bedre blir systemet.

Den Taiwan-baserte Kina-forskeren avslutter ved å kaste lys over konsekvensene av denne utviklingen.

Det betyr også at jo mer omfattende overvåkningen av innbyggerne er, desto bedre blir kontrollen. Behandlingen av uigurer i Xinjiang har vært en test for Kinas digitale kontrolloperasjoner, og har ikke ført til mer tillit i samfunnet, slik partiet kynisk har hevdet. Tvert imot, det har gjort mer skade på Kinas image, og forsterket den internfrykten for landet «digitale autoritarisme».

