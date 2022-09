– Vår tålmodighet har en grense hvis de fortsetter med slike ulovlige trusler mot oss, der de bruker øyene og basene sine der, sa Erdogan før han la til at Tyrkia vil gjøre «det som er nødvendig» når tålmodigheten tar slutt.

– Fordi å låse siktet på våre jetfly, lover ikke godt, la han til.

Erdogan refererte til at det greske luftvernsystemet S-300 angivelig skal ha låst siktet mot tyrkiske jagerfly over Egeerhavet. Hellas avviser anklagene.

Hellas vil jage bort tyrkiske fartøy

Tidligere i dag sa Erdogan at Tyrkia er klar til «å gå ned der plutselig en natt», et uttrykk han tidligere har brukt når han har truet med en militær intervensjon.

I helgen anklaget han Hellas for å ha okkupert de demilitariserte greske øyene og for å bryte avtaler fra 1923 og 1947 ved å utplassere våpen og annet militært utstyr på øyene. Hellas har svart at soldatene er utplassert der for å jage bort tyrkiske fartøy som nærmer seg.