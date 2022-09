Anklager om fysisk, psykisk og seksuell vold

I boken «Frihetens øyeblikk», som omhandler Venstre-politiker Abid Rajas storesøster Abida Raja, står det blant annet at hun ble giftet bort med tvang og utsatt for fysisk, psykisk og seksuell vold i ekteskapet.

TV 2 , som først omtalte pressemeldingen fra Shah, skrev i går at Raja anmeldte eksmannen for vold og overgrep i nære relasjoner i 2020 og at saken fortsatt er under etterforskning.

Trodde Abida giftet seg med ham av fri vilje

Eksmannens advokat hevder i pressemeldingen at han trodde Abida Raja giftet seg med ham av fri vilje, og at han først ble kjent med opplysningene om tvangsekteskap i 2020. Han skriver videre at han forstår at saken vekker stor interesse blant mediene, men også at saken bør reise et større og mer prinsipielt spørsmål, om medienes og forlagsbransjens ansvar og rolle, med henblikk på påvirkning av etterforskning og utfall i straffesaker.