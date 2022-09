annonse

Kunstneren Morten Traavik er slett ikke kansellert av Kulturrådet, mener Dagsavisen i en leder.

De skriver at en av dem som fikk avslag av Kulturrådet var scenekunstner Morten Traavik, og at han har samarbeidet med den såkalte Sløseriombudsmannen. I en oppsetning som både latterliggjør og stiller spørsmål ved offentlig pengebruk til scenekunst.

– Dette har falt Traavik tungt for brystet. Han hevder at han er kansellert av Kulturrådet, og at han er fratatt støtte som en hevnaksjon fordi han har et upopulært budskap, skriver Dagsavisen, og legger til:

– Den dype ironien i at en utøver som kritiserer offentlig pengebruk på kunst, klager over at han ikke får offentlige penger til kunst, skal vi la ligge i denne omgang.

Det som derimot er et vesentlig poeng, skriver Dagsavisen er at Traavik får komme med grove anklager uten å få gode, kritiske spørsmål.

– Men påstandene mot Kulturrådet om at de i realiteten har gjort seg skyldig i korrupte beslutninger der hevnmotiv, kameraderi og represalier er årsaken til avslaget, er svært grove, mener avisen, og fortsetter:

– Konspiratoriske påstander om Kulturrådets og andres motiver bør enten belegges eller beklages.

