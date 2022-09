annonse

annonse

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyens forslag til strakstiltak for å dempe den tiltakende energikrisen i Europa, blir møtt med til dels sterk kritikk fra norsk hold.

– Målet er veldig klart. Vi må kutte i Russlands inntekter, som tillater Vladimir Putin å finansiere den grusomme krigen mot Ukraina, sa kommisjonsleder Ursula von der Leyen på dagens pressekonferanse hvor hun la frem disse fem forslagene til strakstiltak som skal dempe den tiltakende energikrisen i Europa:

Makspris på gass importert fra Russland.

Inntektstak for selskaper som produserer strøm med lave kostnader

Redusere strømforbruket på tidspunkt der forbruket vanligvis er høyt

Opprette en solidaritetspott fra olje- og gasselskaper

Sørge for at kraftprodusenter kan håndtere uroen i markedene

Fremskrittspartiets energipolitisk talsperson, Marius Arion Nilsen, tror de foreslåtte tiltakene vil kunne forverre krisen.

– Det er helt uakseptabelt

– Hvis EU mener at de skal få tilgang til olje- og gassinntektene til Norge, er vi fullstendig imot det. Det er helt uakseptabelt, sier Frps energipolitiske talsmann Marius Arion Nilsen til Nettavisen.

annonse

Frp-politikeren mener at en eventuell omfordeling er en statsbudsjett-sak, og ikke en sak for EUs diskusjonsbord, men legger til at Frp støtter intensjonen bak forslagene, og er enige i at husholdningene trenger hjelp.

– Vi støtter også EU i at vi må spare elektrisitet, hvorav det beste er å unngå kostbar og kraftkrevende symbolpolitikk som elektrifiseringen av sokkelen i Norge, og tilsvarende i EU, men alt i alt mener Nilsen at tiltakene er mye ønsketenking og ideologi, med et mindre preg av realisme, uttaler han til Nettavisen.

Applaus fra MDG

MDG-leder Une Bastholm, derimot. applauderer EU-toppens forslag til tiltak.

annonse

– EU-kommisjonen gjør her store grep for å sikre energiforsyningen til et Europa i krise, skriver Bastholm i en e-post til Nettavisen.

MDG-lederen sier til Nettavisen at vi også trenger en krisepakke for energisparing og solceller i Norge.

Energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug, sier til Nettavisen at det at EU kommer med av konkrete tiltak, viser at den markedsliberale alliansen slår sprekker.

– Men jeg er spent på om Norge vil vurdere å selge gass billigere, for eksempel gjennom fastpriskontrakter under gitte forutsetninger. Dette er, etter min mening, langt mer solidarisk enn å eksportere til blodpris, sier hun til Nettavisen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT