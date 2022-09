annonse

Du får 3.500 kroner i støtte når du skaffer deg en elmoped, slik lyder Enovas klimatiltak. Men Einar Wilhelmsen fra MDG etterlyser et krafttak for energisparing.

– Ukraina er i krig. Russland bruker energi som våpen. Strømprisen var her om dagen på 10 kroner kilowattimen. Og det vårt statlige organ for energisparing tror jeg er opptatt av, det er elmoped!, sier Wilhelmsen til NRK, og legger til:

– Men det er en tid og et sted for alt. Nå er vi i krig, Russland bruker energi som våpen for å prøve å svekke solidariteten vår med Ukraina og prøver å få de europeiske landene til i stedet å krangle seg imellom. Det virker, det ser vi jo på debatten.

Enova gir 3.500 kroner i støtte til å kjøpe elmoped og inntil 25.000 kroner til tung elmotorsykkel. Hensikten er å få fart på salget, slik at elektriske mopeder og motorsykler blir vanligere og billigere. De skriver at Elmopeden er et utslippsvennlig alternativ for deg som ikke har behov for et kjøretøy med lang rekkevidde. Og for deg som kanskje vil vurdere et alternativ til en bil nummer to i husholdningen.

Wilhelmsen er finansbyråd i Oslo og MDGs energipolitisk talsperson. Han er ikke er mot elmopeder, men mener det som trengs nå er en storstilt dugnad for å spare på den energien vi har og produsere mest mulig energi.

– Da må vi få på plass rause støtteordninger som gjør at folk har råd til å sette inn tiltak for å spare energi, sier han.

