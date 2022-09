annonse

For mange nordmenn var det nok rett og slett forløsende å høre investor Øystein Stray Spetalen på NRK Debatten i går, der han møtte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Debatten dreide seg naturligvis om de vanvittig høye strømprisene norske husholdninger og bedrifter må hanskes med for tiden.

– Nordmenn har gitt fra seg råderetten over egen energi og underkastet seg EUs feilslåtte energipolitikk. Valget for Norge står mellom å være fri eller trell, sa Spetalen.

Investoren påpekte at jo nærmere utenlandskablene nordmenn bor, jo høyere strømpriser betaler de.

– I Nord-Norge, hvor det ikke er bygget nye kabler, har de samme prisen som for ti år siden. Men går vi nærmere kabelen, er prisen nær 5-6 kroner. Det er tyskeren i andre enden som bestemmer prisen, ikke nordmannen, sa han.

– For hundre år siden fikk norsk vannkraft en verdi. Da var det bred politisk enighet om at dette måtte være under norsk kontroll, sa Spetalen, som også dro en historisk parallell til den «klappjakten» utenlandske interesser hadde etter norsk vannkraft på den tiden.

Saken fortsetter.

Det var takket være konsesjonslovgivningen, at Yara, Hydro og Elkem dagens lys, påpekte investoren.

Og nå skylder konsekvensene av den store krafteksporten inn over norsk industri.

– Industridøden kommer! spådde Spetalen.

Statsråden forsøkte å forsvare seg mot kritikken fra Spetalen. Men det ble mye floskel og lite matnyttig.

– Det energisamarbeidet Norge har med land rundt oss, har tjent Norge godt, sa han,

Videre ville Aasland ikke være med på at det ikke primært er Putin som har skyld i de høye prisene. Men Spetalen parerte dette med å påpeke at det var etter at utenlandskablene ble åpnet at prisene begynte å galoppere.

Aasland avviste dessuten at Norge har gitt fra seg råderetten over egne kraftressurser.

– Vi har fremdeles en streng regulering av norsk vannkraft. Det er det offentlige som eier kraftverkene. Det er det offentlige som har kontrollen og regulerer denne bransjen i detalj, sa statsråden.

Kommentar

Vel stemmer det at kraftselskapene eies av det offentlige, men det er altså ikke det som er problemet her. Det vi har sett siden begynnelsen på 2021, er at vannmagasiner som da var rekordfulle, nå er nærmest bunnskrapte.

Det har ikke skjedd fordi det har vært tørrår, som statsministeren og statsråden påstår. Det stemmer overhodet ikke med virkeligheten. Faktisk.no har – faktisk – gjennomført en faktasjekk av denne påstanden, og det tålte den dårlig. Det har ikke vært tørrår, hverken hittil i år eller i fjor.

Det som er problemet er ukritisk eksport, og at Norge har underlagt seg EUs kraftpolitikk, som Spetalen korrekt påpeker.

Det kunne kanskje ha gått greit, om vi ser bort ifra suverenitetsspørsmålet, dersom europeiske land hadde ført en noenlunde fornuftig energipolitikk. Men det er ikke det vi har sett. Tvert imot.

Det vi har sett er at store land, som Tyskland, har lagt ned pålitelig, regulerbar energi i helt enorme kvanta. I år legges de siste tre kjernekraftverkene ned i Tyskland, og det er bare fordi politikerne der nede har latt seg styre av en totalt irrasjonell frykt for kjernekraft, som ikke har rot i noen statistisk virkelighet. Dette altså til tross for at kjernekraft har særdeles lave utslipp, som liksom skulle bety noe i disse «grønne» dager.

Og ettersom dette er styrt av markedet, så er det naturligvis slik at når man raserer tilbud – så oppstår en ubalanse, og prisene blir svært høye. Det er det spetakkelet Norge har koblet seg på. Klin kokos.

Spetalen virker mye mer realitetsorientert enn statsråden som er satt til å drive med dette. Det er synd å måtte erklære det, men Spetalen er mer troverdig når han spår at «industridøden kommer», enn når statsråden påstår at det ensidige kraftsuget fra Norge til Europa gagner oss.

