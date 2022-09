annonse

Dronning Elizabeth er død, opplyser Buckingham Palace. Hun ble 96 år gammel. Hennes sønn Charles er dermed Storbritannias konge.

– Dronningen døde fredelig på Balmoral i ettermiddag, heter det i uttalelsen fra Buckingham Palace torsdag kveld.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Dronningens død innebærer at hennes sønn Charles nå er Storbritannias konge, mens kona Camilla blir dronning.

– Kongen og dronningen vil bli værende på Balmoral i kveld og reiser tilbake til London i morgen, heter det videre i meldingen, som er lagt ut på Twitter.

Barna til stede

Dronningens fire barn, prins Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward var alle til stede på slottet Balmoral da meldingen om dronningens død kom. Det var også prins William, som er tronarving etter sin far Charles.

Meldingen kommer etter at Buckingham Palace tidligere på dagen meldte at dronningen var under medisinsk overvåking på Balmoral i Skottland, og at legene hennes var bekymret for helsen hennes.

De nærmeste familiemedlemmene ble informert om utviklingen i dronningens helsesituasjon. Én etter én satte dronningens barn kursen mot Balmoral-slottet, der dronningen har oppholdt seg den siste tiden. Det gjorde også prins William.

Broren prins Harry, som bor i USA, har de siste dagene vært i London, og han dro også til Skottland da nyheten om dronningens helsetilstand ble kjent

Helseproblemer

Dronningen har slitt med helseproblemer den siste tiden, noe som har ført til at flere oppdrag har måttet avlyses. Dronning Elizabeth ble den lengste sittende monarken på den britiske tronen noensinne.

Tidligere i år ble hennes 70 år på tronen markert med en rekke feiringer, blant annet en storslått konsert utenfor Buckingham Palace.

Tirsdag denne uken tok hun imot landets nye statsminister Liz Truss på Balmoral. Det ble den 15. statsministeren dronning Elizabeth har tatt imot. Sir Winston Churchill var den første.

Kong Harald sørger dronning Elizabeths død

Den norske kongefamilien har med stor sorg mottatt budskapet om at Hennes Majestet Dronning Elizabeth II av Storbritannia er gått bort, opplyser kongehuset.

– Våre tanker går til Hans Majestet Kongen og den nærmeste familie ved Dronning Elizabeths bortgang. Gjennom et århundre viet Dronningen seg hengivent til sin gjerning og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre kondolanser går også til det britiske folk, heter det kondolansen signert kong Harald.

Støre om dronningens død: – Et langt liv i tjeneste for Storbritannia er slutt

– Det står stor respekt av dronning Elizabeths livsgjerning, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter den britiske monarkenes død.

– En historisk epoke og et langt liv i tjeneste for Storbritannia er slutt, skriver Støre i en melding til NTB.

Det hvite hus: – Våre hjerter og tanker er med det britiske folk

Det hvite hus uttrykker dyp medfølelse etter at Storbritannias dronning Elizabeth 2. døde torsdag kveld.

I uttalelsen fra pressesekretær Karine Jean-Pierre nevnes det blant annet at hun var leder for en av USAs nærmeste allierte.

– Våre hjerter og tanker er med dronningens familiemedlemmer og det britiske folk.

FNs generalsekretær: Dronning Elizabeth ble beundret verden over

FNs generalsekretær António Guterres uttrykker sorg over dronning Elizabethts bortgang.

– Hun ble beundret over hele verden for sitt lederskap og hengivenhet, skriver Guterres på Twitter.

Han omtaler henne som en god venn av FN, som hadde en beroligende tilstedeværelse gjennom tiår med endring.

Stortingspresidenten: Kondolerer det britiske folk

Stortingspresident Masud Gharahkhani kondolerer kongefamilien og hele det britiske folk etter at dronning Elizabeth er død.

– Dronning Elizabeth har gått bort. Mine kondolanser går til hennes familie og hele det britiske folk, som har mistet sin markante og nærværende dronning. Dronning Elizabeth var den lengst regjerende monark i Storbritannia, skriver Gharahkhani i en melding på Twitter.

Macron: Dronning Elizabeth var en venn av Frankrike

I en kondolanse etter dronning Elizabeths død, hyller president Emmanuel Macron henne som en venn av Frankrike.

– En venn av Frankrike som for alltid har satt preg på sitt århundre, skriver Macron.

Stoltenberg: Dyp sorg over dronningens død

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om dronning Elizabeths død.

– I over 70 år var hun et eksempel på uselvisk lederskap og offentlig tjeneste. Min dypeste kondolanse går til kongefamilien, til våre Nato-alliert i Storbritannia og Canada og til folket i Samveldet, skriver Stoltenberg på Twitter.

Trudeau: Dronningen var viktig del av Canadas historie

Canadas statsminister Justin Trudeau hyller dronning Elizabeth og kaller henne en viktig del av Canadas historie.

– Hun var en konstant tilstedeværelse i vårt liv, og hennes innsats vil for alltid være en viktig del av vår historie, sa han og la til at hun vil bli husket for sin klokskap, medfølelse og varme.

Canada er et av samveldelandene der dronningen fortsatt var statsoverhode, og hun besøkte landet 22 ganger i årene hun var dronning.

