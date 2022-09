annonse

«Sjaman» Durek Verrets uttalelser går over alle grenser for anstendig oppførsel fra en som vil gifte seg med kongens datter.

Han har hevdet at han stod opp fra de døde og at han forutså terrorangrepene 11. september to år før de skjedde. Han har hevdet at han kan kurere kreft.

Verrett har støttet David Ickes teori om eksistensen av romøgler, som han mener styrer verden. Han har uttalt at «jeg er en hybridart av romøgle og Andromeda, og jeg innehar også eldgamle ånder fra den gamle verden (…) vi er en klynge av vesener, og det betyr at vi har kommet hit for å skape strukturer som hjelper mennesker til frigjøring».

Han har også uttalt at han anser 5G-nett som en konspirasjon iverksatt av «de som slavebinder planeten». Han har sagt at tilfeldig sex tiltrekker seg underjordiske ånder som gir avtrykk på innsiden av kvinners vagina, og at kvinner må rense vagina for å bli kvitt det.

Han hevder at at en medaljong hjalp ham da han var smittet av koronaviruset. Og ikke nok med det, han forsøker også å profittere på galskapen, ved å selge slike «virusmedaljonger» på egen nettside for den nette sum av 2000 kroner. Komplett uetisk.

Han krangler med journalister, og gjør prinsessen og kongefamilien til latter. Dette kan ikke fortsette i det uendelige.

Alle disse spinnville påstandene vekker oppsikt i Norge. Det ville de også ha gjort om de kom fra en eller annen kjendis. Men dette er en mann som etter alle solemerker skal gifte seg med kongens datter. Märtha Louise er nummer fire i arverekken til den norske trone. Vi snakker ikke om en influenser som reklamerer for proteinpulver og selvbruning på Instagram. Vi snakker om en direkte forbindelse inn i en institusjon som er selve symbolet på Norge som selvstendig nasjon.

For at monarkiet skal gi mening, må medlemmene av kongefamilien, og i særdeleshet de som står i arverekken, bære seg ad med en viss verdighet. Det betyr noen ganger, dersom man har litt forskrudde tanker og idéer, at man må holde visse ting for seg selv, og legge skjul på deler av egen personlighet. Det er de kongeliges byrde. Det må være sånn, om vi skal beholde kongehuset, som mange nordmenn vil.

«Sjaman» Durek Verrett opptrer langt over grensen til uverdig. Prinsesse Märtha Louise har riktignok sagt noen rare ting om engler og sånt, men det verste hun har gjort er å dra Verrett inn for norsk offentlighet og inn i kongefamilien. Nå utgjør hun, med «sjamanen» ved sin side, en trussel for monarkiet. En trussel for noe av det som binder oss sammen som nordmenn. Noe som har betydd veldig mye for historien om Norge som et fritt land, etter århundrer som vasall og koloni.

Idéen om at en familie, og en familie alene, har rett til å arve tronen, er utfordrende nok å forsvare i dagens liberale demokrati. Den familien som får inneha denne retten, bør da være temmelig fri for sjamaner, vaginarensning og reptil-overtro. Å gjøre kongefamilien til latter på denne måten er rett og slett groteskt.

Derfor bør hoffet ta affære i denne saken. Noe må gjøres. Jeg skal ikke si hva, for det tror jeg kongehuset er best egnet til å finne ut av selv. Men dette kan ikke fortsette. Kongehuset må markere seg og sette ned foten for galskapen. Enten så må han tilpasse seg, eller så må paret seile sin egen sjø, uten kongehusets velsignelse.

