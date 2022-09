annonse

Når du vandrer rundt i Edinburghs New Town, er det lett å la seg imponere. Men nå er det rasisme, slavehandel og hvite privilegier som skal fortelle historien om den vakre, georgianske bydelen.

Hadde det ikke vært for biltrafikken, kunne man lett forestilt seg at man befant seg på begynnelsen av 1800-tallet. Sirlig designede brostensgater og ruvende, grånede bygningene i sandsten – omgitt av inngjerdede hager og parker. Her bor advokater, finansfolk, forfattere og andre som har råd til det. Bydelen er det fremste eksempelet på sammenhengende georgiansk, eller neoklassisk, arkitektur, hvis subtile eleganse og symmetri er premiert med verdensarv-status fra UNESCO siden 1995, i likhet med byens Old Town.

New Town er et testament til en tid der de som satt ved roret ikke var redde for å slå på stortrommen – dette er ikke bare solide bygninger som har tålt tidens tann, de er også ekstravagante i forhold til nåtidens boligblokker, som ofte rives etter 30-40 år – uten at noen feller noen tårer. Men kanskje er skottene så vant til den storslagne arkitekturen at de tar den for gitt? Istedenfor å være stolte av sin historie, vil de nå gjøre botsøvelse for den.

Da jeg gikk rundt i de øvre delene av New Town for noen måneder siden – opp India Street og vestover langs Moray Place – så jeg flere plakater som reklamerte for et foredrag arrangert av Moray Feu: «Facing our Past – The Moray Feu and links to historic enslavement» som skulle holdes av Jennifer Melville, som er leder for et prosjekt for National Trust for Scotland som også handler om – ja, nettopp – slavehandelen.

Moray Feu er en forening for de privilegerte brukerne av felleshagene i området. Disse hagene er som små parker, velholdte og stort sett nesten folketomme. Vi som ikke bor her, kan se med misunnelse på dem som har nøkler til disse små oasene, som har høye jerngjerder som hindrer at bermen slipper inn. Men tilbake til foredraget. Her skulle altså disse velholdne huseierne og leietagerne komme sammen for å høre hvor rasistiske de tidligere beboerne og planleggerne av bydelen var, og hvordan de selv dro nytte av slavehandel til egen og bydelens gagn.

Tilfellet New Town er kanskje kuriøst og ikke særlig betydningsfullt, men det er en del av en større trend som er i ferd med å slå røtter i historiefaget ved universiteter i Vesten, kanskje særlig i USA men også i Storbritannia og Skandinavia. Her i Storbritannia er det selvsagt Det britiske imperiet som er utgangspunkt for all selvransakelse. Men temaet får sjeldent en balansert behandling. Og det er ikke bare hageforeningen i New Town som drar frem skyldskomplekset til de hvite mennene som styrte for noen hundre år siden.

I forrige uke ble alle anbefalingene i en rapport fra Sir Geoff Palmer, Skottlands første svarte universitetsprofessor, godkjent av byrådet i Edinburgh. Anbefalingene går ikke så langt som å rive ned monumenter og forandre gatenavn, men isteden sette opp opplysende – om vi skal tro rapporten – plaketter som skal informere turister og fastboende om gjerningene til figurer som Henry Dundas, en prominent minister i William Pitts regjering som visstnok bidro til at slaveriet fikk holde på i femten år mer enn det ellers ville gjort. Dundas har både gatenavn og en statue til sitt minne. Statuen er allerede blitt dedikert til ofre for den transatlantiske slavehandelen, takket være Black Lives Matter-aktivister. Men var det virkelig Dundas’ skyld at slavehandelen ikke opphørte før i 1807?

Historiker Angela McCarthy, professor i skotsk og irsk historie, bestrider påstanden og mener det er feilinformasjon. I The Spectator skriver hun at de historiske realitetene var mye mer nyanserte og komplekse i slavedebattene i 1790- og tidlige 1800-tallet enn de er nå. Nå er fokuset på personer, mens debatten den gangen var mer nyansert. Hun mener, i likhet med flere andre historikere som den anerkjente Dr Tom Devine, at komplekse faktorer som utenrikspolitiske hensyn i en urolig tid, motstand fra Kong Georg III selv, og frykt for radikale krefter innenlands spilte enn større rolle enn Henry Dundas. Men i vår tid gjelder det å finne syndebukker.

India Street og Jamaica Street er også nevnt som eksempler på «feiring av imperiet.» «Rasebasert diskriminerting har dype røtter i vår hovedstad», kommenterte byrådsleder Cammy Day om rapporten. I tillegg til at byen skal komme med en offisiell unnskyldning til ofrene for slavehandelen, skal lærematerialer til skoler utvikles, sa Day. Men ville det ikke være mer rasistisk å fjerne disse gatenavnene? Nå som de består, kan i alle fall India og Jamaicas roller i utviklingen av New Town huskes.

Byrådsleder Day, foredragsholder Melville og Professor Palmer ser historien gjennom post-kolonialismens og dekolonialiseringens prisme. Alt vi ser i dag av reell (og imaginær) rasisme og undertrykking kan spores tilbake til de onde imperialistene, og oppgjør med disse er derfor påkrevet, krever denne aktivistiske retningen. Sosiologen Frank Furedi kaller dette presentism altså «nåtid-isme». De som ser historien på denne måten behandler hendelser i fortiden som om de handler om i dag, skriver Furedi:

It reads history backwards to recycle its contemporary concerns through the past. This is a history that gives voice to a powerful cultural trend that condemns the past for failing to live up to the causes and values of the contemporary woke establishment. (…) Presentism constitutes a form of cultural imperialism that attempts to colonise and impose its agenda on the past.

Det som engang var en nisjeretning innen historiefaget på universitetet blir tvunget igjennom, først i akademia, der de som protesterer, som Furedi gir et godt eksempel på med professor James Sweet, blir mobbet og utfryst. Siden blir det bragt videre videre til skoleelever og studenter, som deretter går ut i arbeidslivet. Noen finner jobber innen mangfoldssektoren, for eksempel i personalavdelinger, der de organiserer kurs i «hvitt privilegium» og lager handlingsplaner for det vi kaller mangfold – altså et mangfold av ulike identiteter, ikke ulike synspunkter.

Når slik lemfeldig omgang med historien blir akseptert hos alt fra lokalpolitikere til små hageforeninger og skoler, godt hjulpet av hovedstrømsmedier som BBC og ikke minst sosiale medier, da er den «lange marsjen gjennom institusjonene» nærmest komplett og motstemmer blir vanskeligere å finne. Den samme aksepten finner vi i Norge. Disse nyfrelste konvertittene oppfører seg som en akademisk Taliban, og det blir stadig vanskeligere å si dem imot uten at det får konsekvenser – med mindre man jobber som profesjonell meningsytrer, kanskje.

Vi får trøste oss med at de staselige bygningene i Edinburghs New Town ikke blir revet, men får stå i all sin prakt, selv om gatenavnene nå vil bli presentert med pinlige unnskyldninger og misvisende forklaringer. Og mens den transatlantiske slavehandelen opphørte for mer enn to hundre år siden, har den fortsatt i andre deler av verden til denne dag. Kanskje vi skulle brukt ressursene på det, heller enn å måtte gå i en evig sirkel av selvpining for synder begått av mangefasetterte mennesker som for lengst er døde og begravet?

Alexander McCall-Smith, forfatter av blant annet romanserien «44 Scotland Street,» som tar for seg livet i Edinburghs New Town, sa engang om byen at den er en «by av skiftende lys, av forandrende himler, av plutselige utsikter. En by så vakker at den knuser hjertet igjen og igjen.»

Kanskje litt takknemlighet hadde vært på sin plass?

