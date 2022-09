annonse

annonse

Eurosonen risikerer resesjon, mener sjefen i Den europeiske sentralbanken Christine Lagarde.

Det vil si at bruttonasjonalproduktet i eurosonen krymper to eller flere kvartaler på rad.

– Det verst tenkelige scenarioet for 2023 tilsier negativ vekst dersom Russland stanser all gassforsyning og energirasjonering i eurosonen, advarer Lagrade.

annonse

Ekstrem prisvekst på energi

Torsdag hevet sentralbanken styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til 1,25 prosent. Renteøkningen er den største i bankens historie.

ESB begrunner rentehevingen med den store prisveksten og da særlig på energi, ifølge Eurostat nådde inflasjonen for august hele 9,1 prosent, opp fra 8,9 prosent i Juli. På energi var inflasjonen i overkant av 38 prosent.

Les også: Huseiernes Landsforbund ringes ned av fortvilte huseiere: – Sliter med å få endene til å møtes

annonse

– Svært høye energipriser reduserer kjøpekraften av folks inntekter, og selv om flaskehalsene i forsyningskjedene avtar, begrenser dette fortsatt den økonomisk aktiviteten, skriver ESB i en pressemelding.

Dermed mener sentralbanken at det er ventet at økonomien i eurosonen kun vil vokse med 0,9 prosent neste år, og anslår at inflasjonen vil være 8,1 prosent i år, 5,5 prosent i 2023 og 2,3 prosent i 2024.

Lagarde varsler flere rentehevinger fremover og understreker at dagens rente er langt unna et nødvendig nivå for å holde prisene nede og møte bankens inflasjonsmål på to prosent.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT