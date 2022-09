annonse

annonse

Et stødig og tilstedeværende symbol på britisk kultur er borte. Det er vemodig for mange av oss som ikke kan huske noen annen monark i et kongerike som har vært en av Norges aller viktigste allierte.

Vi visste alle at denne dagen ville komme. Det er selvfølgelig aldri spesielt hyggelig når noen dør. Det er ofte vemodig når en monark går bort. Men det er absolutt ikke alle monarker som etterlater seg et så stort tomrom som Elisabeth den andre.

Og for oss nordmenn, er det nok ingen utenlandsk monarks død som føles like sterkt som dette dødsfallet.

annonse

Ikke bare er hun dronning av flere mektige stater i alle mulige himmelstrøk, i tillegg til Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, hun har vært et kjent og kjært fjes for folk over hele verden, dronning i hele 70 år.

Folk som er rundt 70 i dag kan ikke huske noen annen monark i Storbritannia og Samvelderikene enn Elisabeth. Hun har på en måte hvert dronning for folk i hele verden, og ikke bare i landene der hun faktisk har vært monark. Hun har vært så konstant. Så «evig».

Dronning Elisabeth var et eksempel til etterfølgelse. Arbeidsom. No-nonsense. Pliktoppfyllende. En verdig majestet. Hun var et symbol på Storbritannia, britisk kultur, og et historisk bindeledd. Og hun tok også sin oppgave som samlende leder for nasjoner over hele verden, tidligere britiske kolonier som nå inngår i det mellomstatlige Samveldet, på stort alvor. Hun var like mye dronning av land som Canada, Australia og Bermuda, som hun var dronning i sitt fødeland. Hun så på denne arven som sin familie, og det var hennes plikt å være til stede. Symbolisere. Være det bindeleddet til historien, som kan være mye viktigere enn mange tror.

annonse

Hun stod i tjenesten til siste slutt. Og hun kunne likevel være ganske morsom. Det er en bragd bare det.

Verden kommer til å savne henne. Ingen tvil om det. God save the Queen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT