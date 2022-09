annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre har endret mening. Det får han kritikk for.

Han har sagt at Norge må ha mulighet til å begrense eksporten til andre europeiske land, dersom fyllingsgraden i vannmagasinene blir for lav.

Forslaget ble møtt med kraftig kritikk fra andre europeiske land. Finlands svar på Statnett, Fingrid, har kalt forslaget egoistisk og farlig, skriver Nettavisen.

I et intervju med den britiske avisen Financial Times, fremgår det at Støre har skiftet mening om dette. Han hevder at han ser en innsats for å fylle vannmagasinene før vinteren, mens flere europeiske land fyller opp sine vannmagasiner.

– Jeg tror ikke vi vil se noen tiltak for å kutte i eksporten, men vi trenger å ha slike tiltak i verktøykassa i tilfelle fyllingsgraden synker for mye, legger Støre til.

Fyllingsgraden i vannmagasinene på Øst- og Sørvestlandet er lavere enn på 20 år. Ifølge Norges vassdrags- og energidepartement er fyllingsgraden på Østlandet på 67,1 prosent, mens den på Sørvestlandet er på 50,3 prosent.

Sint og sjokkert

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) har lenge vært tydelig på at Norge burde begrense strømeksporten, så lenge fyllingsgraden er så lav som den er.

– Det er jo sånn de holder på når de er ute i Europa. Når Støre snakker med sine europeiske kollegaer, er han veldig opptatt av at vi skal være de siste kraftliberalistene i Europa og at vår vannkraft skal være tilgjengelig for Europa. Samtidig som regjeringen presses veldig her hjemme, sier hun.

Hun mener uttalelsene til Støre direkte undergraver arbeidet til olje- og energiminister Terje Aasland.

– Jeg er sjokkert over at Støre kan love å sette beredskapen og forsyningssikkerheten vår i fare på den måten. At han kan love fri tilgang på Norsk vannkraft, som er det han i praksis gjør. Det er illojalt mot et hvert ansvar Regjeringen har og får Aaslands forsikringer til å virke som et spill for galleriet, konstaterer Rødt-politikeren.

