Britenes nye statsoverhode, kong Charles III, er både populær og omstridt. Han har sjelden vært redd for å si rett ut hva han mener.

Med en mor som satte rekord som regjerende dronning, måtte Charles bli godt opp i 70-årene før han fikk ta over tronen. Og hans kjære Camilla fikk bli dronning-gemalinne, slik dronning Elizabeth ønsket.

– Det er mitt «inderlige ønske» at Camilla blir kjent som dronning når Charles tar over, sa Elizabeth i forbindelse med sitt platinumjubileum som monark.

Politisk engasjert

Nå som Charles har blitt konge, må han tøyle sine uttalelser og sin virksomhet. Men sine klare oppfatninger vil han nok beholde.

Gjennom flere tiår skrev den politisk engasjerte prins Charles brev til flere statsråder i ulike regjeringer. Da noen av brevene ble kjent i 2015, viste det seg at engasjementet spente fra anskaffelse av helikoptre brukt i krigen i Irak, til albatrossens skjebne. Charles har vært engasjert i klimasaken og økologisk landbruk, og han har med stor suksess drevet det økologiske gardsbruket Highgrove sørvest i England.

Mange vil også huske hans utbrudd mot moderne arkitektur, og det prinsen omtalte som arkitektonisk forsøpling av storbyene.

Prins av Wales

Charles ble født på Buckingham Palace 14. november 1948 som eldste sønn av dronning Elizabeth II og prins Philip, hertugen av Edinburgh. Han gikk på kostskoler i England og Australia før han ble sendt til kostskolen Gordonstoun i Skottland. Senere studerte han arkeologi, antropologi og historie ved universitetet i Cambridge.

Dernest videreutdannet han seg i det britiske forsvaret, først som helikopterpilot før han fortsatte i marinen.

1. juli 1969, samme år som han fylte 21 år, ble han formelt innsatt som prins av Wales i en overdådig seremoni i Caernarvon Castle i Wales. Før innsettelsen hadde han gått på universitetet i Aberystwyth i Wales for å lære walisisk.

Dette er et øyeblikk fylt av stor sorg

Vi sørger dypt over at vår kjære monark og høyt elskede mor, heter det i en uttalelse fra dronning Elizabeths sønn.

– Jeg vet at hele landet, Samveldet og utallige mennesker over hele verden vil føle dette som et stort tap, heter det i en uttalelse Buckingham Palace, delt på kongefamiliens offisielle Twitter-konto.

A statement from His Majesty The King:

