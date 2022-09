annonse

Foreningen for muskelsyke brøt i dag samarbeidet med Prinsesse Märtha Louise.

– Prinsessen har alltid tatt sitt ansvar som beskytter på alvor og vist genuin interesse for det vi jobber med, men stadig flere medlemmer reagerer på Durek Verrets spekulative utspill om sin egen form for alternativ medisin og evner som sjaman.

For FFM som representant for en rekke svært sjeldne nevromuskulære sykdommer med få eller ingen tilbud om medisinsk behandling, virker dette provoserende», sier opplyser foreningens leder Patricia Melsom gjennom en pressemelding fra foreningen i dag.

– Den siste tidens medieomtale vedrørende prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har skapt mye diskusjon og uro i Foreningen for muskelsyke. Som representant for svært sjeldne diagnoser er vi avhengig av medisinsk forskning og utvikling og at vi har et tillitsforhold til fagmiljøet, heter det videre fra FFM.

Medlemmer har sagt fra seg sitt medlemskap på grunn av denne saken

Ifølge foreningen stiller mange av medlemmene deres nå spørsmål ved å være medlem i en organisasjon som har en kongelig beskytter som støtter ulike former for alternativ medisin. Det opplyses i pressemeldingen også at enkelte medlemmer allerede har sagt fra seg sitt medlemskap på grunn av denne saken.

– Sentralstyret i FFM har derfor tatt den tunge avgjørelsen om å avslutte vårt samarbeid med prinsesse Märtha Louise. Vi har satt pris på prinsessens engasjement og medfølelse, og takker for samarbeidet og den gode innsatsen hun har gjort for oss gjennom mange år, står det også i pressemeldingen.

Foreningen opplyser også at den ikke ønsker å gi kommentarer ut over de de har gitt gjennom pressemeldingen de sendte ut i dag.

