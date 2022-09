annonse

Når kongelige eller kjendiser dør, kappes en gruppe Wikipedia-brukere om å være først til å oppdatere personens biografi. Vinneren mottar gratulasjoner, berømmelse og status som Wikipedia-sjakal.

Hen skapte seg trolig evig liv, Wikipedia-brukeren som først var ute til å oppdatere dronning Elizabeths artikkel på Wikipedia etter at hennes bortgang ble kunngjort i går kveld rundt klokken 19:30 norsk tid.

Sydwhunte, som hen heter, ble raskt gratulert av andre bidragsytere på det brukerredigerte oppslagsverket. Brukeren MurrayScience spør hvordan i alle dager hen klarte å bli den første blant tusener.

– Fra en wikipedianer til en annen må jeg gratulere deg med å ha den første preteritums-redigeringen i Queen Elizabeth II (fra «is» til «was» i dronningens biografi, red.anm.), selv om endringen ble tilbakestilt som «ikke bekreftet». Veldig imponerende hastighet, heter det fra brukeren Normal Name.

Sydwhunte har ikke besvart gratulasjonene. Kanskje er hen for overveldet av sin nyvunne berømmelse som WikiJackal.

Andre steder på Wikipedia ble det drøftet om den nye kongens artikkel skulle hete «Charles III» eller «Charles, King of the United Kingdom». Charles, hvis biografi frem til i går hadde tittelen «Charles, Prince of Wales», ble raskt flyttet til «Charles III».

Problemet var bare at Charles ikke hadde kunngjort sitt tronnavn, som kunne være Charles – men også George, Philip eller Arthur. Selv det gamle, skotske kongenavnet James var en teoretisk kandidat for å tekkes separatistiske skotter.

Dermed ble biografien raskt flyttet videre til nøytrale «Charles, King of the United Kingdom», døpenavn pluss tittel. Men krangelen fortsatte, og monarken ble nok en gang flyttet til «Charles III» og deretter til «Charles, King of The United Kingdom».

– Charles den 3. burde ikke stå på denne siden. Han har ennå ikke offisielt valgt sitt navn. Det er litt prematurt, hevdet en av mange brukere.

En time etter at dødsfallet ble kunngjort, bekreftet Charles at han tar tronnavnet Charles III. Dermed var redigeringskrigen effektivt avsluttet.

Flyttingen frem og tilbake har selvsagt fått oppmerksomhet i sosiale medier, herunder på Twitter-kontoen «depths of wikipedia», hvor folk spesialiserer seg på å poste memes om morsomme eller rare hendelser på nettstedet.

Nederlandske Hay Kranen har funnet på et eget ord om Wikipedia-brukere som kappes om å være først til å endre artikkelen om nylig avdøde kongelige og kjendiser. Han kaller dem ikke «editors» (redaktører), men «deaditors».

– De var også raske med å endre tittelen på artikkelen «God Save the Queen» til «God Save the King»😂, kommenterer Lucas på Twitter.

– Det som er enda mer imponerende er at hennes artikkel ikke er den eneste som ble endret. I nesten hvert artikkel om den britiske styreformen er dronning nå erstattet av konge, legger Kerem til.

