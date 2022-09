– Klimakrisen er blitt mer eller mindre oversett i denne valgkampen. I beste fall er det blitt redusert til et spørsmål om energi. Så vi har mye å gjøre, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

annonse

– Det å kun stemme er ikke er nok

Thunberg kritiserer politikerne for manglende handling og hevder at ingen av de politiske partiene leverer akkurat nå. Hun forteller at hun har valgt å protestere i dag fordi «det å kun stemme ikke er nok».

Oppslutningen om Miljöpartiet har de siste årene vært nedadgående og på flere målinger har det ligget rundt sperregrensen på 4 prosent, men på de siste målingene får partiet en oppslutning på mellom 4,5 og 7,9 prosent.

Greta Thunberg (19) har for første gang stemmerett, og mange har nok antatt at hun kommer til stemme på Miljöpartiet, men miljøaktivisten hevdet i dag at hun ennå ikke har bestemt seg for hvilket parti som skal få hennes stemme.

annonse