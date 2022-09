annonse

Overraskende nok – Finansklagenemnda har registrert en nedgang i klager på inkasso hittil i år.

Finansklagenemnda har registrert en nedgang i klager på inkasso i 2021 sammenliknet med 2020.

– I 2021 mottok vi 806 klager på inkasso, noe som var en nedgang i saker sammenliknet med 2020. Det er også registrert en videre nedgang hittil i år, målt mot 2021, sier Harald Sverdrup til Resett.

Sverdrup er administrerende direktør Finansklagenemnda, som behandler klager som omhandler forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso. Han forteller at nemnden ikke har sett en økning av saker, som kan relateres til høye strømpriser.

Svak økning

– Hammersborg Inkasso, som i all hovedsak behandler saker knyttet til boligselskaper forvaltet av OBOS, har sett en svak økning i inkassosaker de siste månedene, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald til Resett.

Men Skjennald bemerker at omfanget er per nå ikke større enn det Hammersborg Inkasso vanligvis opplever av svingninger i antall saker, og de kan derfor ikke si at det direkte knyttet til de høye strømprisene.

Høy generell prisstigning, et uvanlig stramt strømmarked i store deler av landet og økt rente påvirker naturlig nok privatøkonomien til mange. De med lavest inntekt og høye lånekostnader påvirkes mest av den økonomiske situasjonen vi nå opplever, vedgår Skjennald.

– Generelt har norske husholdninger en solid økonomi og mange har spart mye under pandemien.

Strømstøtten fra staten gir en ekstra sikkerhet for de fleste, påpeker Skjennald.

I tillegg peker han på at arbeidsmarkedet er godt og at det ligger an til høy lønnsvekst. Det veier opp noe for økte priser på varer og tjenester i år. Med utsikter til lavere inflasjon og fortsatt stramt arbeidsmarked, kan husholdningene samlet sett forvente en reallønnsvekst neste år, mener Skjennald.

– Samtidig vil økte renter bidra til svak kjøpekraftsutvikling også neste år for dem med mye lån, sier han.

