Pakistan er nå offer for den rike verdens overforbruk og miljøfiendtlige økonomiske valg, hevder en norsk-pakistaner, som kaller det klimaterror.

– I lys av dette er det dypt urovekkende at en ny studie viser at en fjerdedel av nordmenn benekter at klimaendringene er menneskeskapte. Hvordan skal rike mennesker ta klimaansvar når de ikke engang vil ta inn over seg at vi har et menneskeskapt problem?, skriver norsk-pakistanske Uzma Riasat i Dagsavisen, og fortsetter:

– En annen studie viser at flertallet av klimafornekterne i Norge er innvandringskritiske og stemmer på borgerlige partier. Kombinasjonen av innvandringsskepsis og klimafornektelse kommer til å bli et alvorlig problem når vi vet at antallet klimaflyktninger kan øke til 1,2 milliarder mennesker i årene fremover – og at Norge er et av få land i verden som kommer til å være beboelige.

Norsk-pakistaneren mener at verdens rike må ikke bare ta ansvaret for å kutte utslipp ved blant annet å sørge for mer kortreiste varer, mer miljøvennlige investeringer og mindre luksusforbruk.

– De må også ta et større ansvar for å hjelpe klimaofrene og bistå med klimatilpasning. De summene som nå tilbys Pakistan i nødhjelp er dessverre helt utilstrekkelige sett opp mot det katastrofale omfanget av klimaødeleggelsene, skriver hun, og legger til:

– Behovet for midler til klimatilpasning er enormt, men rike land har ikke innfridd sine løfter om støtte til dette.

Norsk-pakistaneren skriver videre at vi må slutte å være en nasjon full av klimafornektere og klimaforbrytere. Makthaverne må si tydelig ifra om at Pakistan nå er offer for den rike verdens overforbruk og miljøfiendtlige økonomiske valg.

