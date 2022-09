annonse

Rawdah Mohamed, som har gjort suksess som modell og moteredaktør for Skandinaviske Vogue, legger ikke skjul på at hun er glad for at dronning Elisabeth er død.

– Den originale kolonisten er død! Håper du brenner i helvete for det du og forfedrene dine gjorde, skriver hun blant annet på sin Instagram-profil, under et bilde av den avdøde monarken.

Rawdah Mohamed skriver videre at hennes empati er med de 19 afrikanske og karibiske landene som ble herjet og slavebundet.

Det var Subjekt som først omtalte saken.

Uttalelsene fra den tidligere moteredaktøren for Skandinaviske Vogue har ikke blitt stående uimotsagt og mange har reagert kraftig på Rawdahs krasse kritikk av den avdøde dronningen.

– Føles slaveri passende for deg? Tenk å være afrikaner og si de ordene. Heksen er død og hjernen din er fortsatt kolonisert, svarte Mohamed, som selv har bakgrunn fra Somalia.

Hun har ikke latt seg affisere av kritikken som har kommet mot dronning-kommentarene hennes.

– Alle svarte som poster kondolanser er idiotier, påsto hun blant annet på Instagram-profilen sin.

