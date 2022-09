Mennene, som er 73 og 70 år gamle, har vært internasjonalt etterlyst tiltalt for grov skattesvindel siden 2018. For få dager siden ble det kjent at 73-åringen var ventet hjem i forbindelse med et vitnemål i en rettssak, som staten har anlagt mot flere av hans familiemedlemmer, og som starter i Agder tingrett mandag

Etter hva Fædrelandsvennen erfarer skal de to mennene ha oppholdt seg i Dubai før de kom tilbake til Norge.

Skal ha misbrukt «Skattefunn»

Ifølge tiltalen skal mennene ha brukt den statlige støtteordningen «Skattefunn» til å svindle staten for 35 millioner kroner.

Advokat Lars Faye Ree, som er 73-åringens forsvarer, opplyser at hans klient vil anke kjennelsen. 70-åringens forsvarer, advokat Knut Henning Larsen, sier at han vil råde sin klient til å gjøre det samme.

– Han kom tilbake til Norge for å gjennomføre saken. At tingretten da legger til grunn at det er unndragelsesfare, fremstår for meg som åpenbart feil, sier Larsen til Fædrelandsvennen.

