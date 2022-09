annonse

annonse

Han ble kalt «mannen i hullet» på grunn av sin forkjærlighet til å grave dype hull i Amazonas-jungelen.

I hullene fanget han byttedyr og gjemte seg for rovdyr. Men hans andre tilnavn – verdens ensomste mann – var muligens enda mer passende.

Han tilbrakte halve livet helt alene etter at alle hans venner og familie døde – og gjorde sitt ytterste for å unngå å dele deres skjebne. Alle som kom ham for nærme kunne plutselig få en pil i baken – hvis han da ikke ganske enkelt forsvant inn i den nesten ugjennomtrengelige regnskogen, skriver Daily Mail.

annonse

Ingen vet mannens navn eller vet hvilket språk han snakket. Liket etter mannen, som anslås å ha blitt rundt 60 år gammel, ble funnet i vestlige Brasil den 23 august i år. Da hadde kroppen han for lengst begynt å dekomponere.

Mannen ble funnet liggende i en hengekøye utenfor stråhytten sin. Han så ut til å ha visst at enden var nær, idet han hadde tildekket seg med sine mest dyrebare eiendeler – sine lyse fargerike papegøyefjær.

Saken fortsetter.

annonse

Tjenestemenn fra den brasilianske regjeringens indianerbyrå (FUNAI) hadde i det stille overvåket ham på avstand i Tanaru-urfolksområdet i delstaten Rondônia. Han døde som han hadde levd, nemlig helt alene.

I 2009 fant offiserer på rutinepatrulje i området tomme haglepatroner.

Det ble antatt at rancheiere, som ofte hadde klaget over at en enkelt innfødt stammemann fikk sitte på så mye land, hadde betalt jegere for å drepe ham.

Det var imidlertid klart at de ikke hadde lykkes.

«Mannen i hullet» kalte rundt 8.000 hektar uutviklet regnskog sitt hjem. Han var omgitt av kvegfarmer og soyaplantasjer, skriver Daily Mail.

FUNAI-ansatte måtte kontinuerlig bevise at han var der – eller så ville regjeringen muligens gi etter for press fra landbruket for å la jungelen bli konvertert til enda mer jordbruksareal.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse