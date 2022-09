annonse

Hvorfor hører man ikke et massivt kor fra politikerne hvor de forsikrer at ingen i Norge skal fryse, sulte eller være underernærte?

– Vi kan ikke ha det slik i verdens rikeste land. Ingen skal sulte eller fryse i en velferdsstat. Det finnes overhodet ingen bortforklaringer eller kompliserte argumenter som forklarer hvor krevende det er, skriver redaktør i LO-Aktuelt Svein-Yngve Madssen i FriFagbevegelse, og legger til:

– Statsminister Jonas Gahr Støre fortalte i VG at han ikke vil være statsminister i et land som stopper strømeksporten til Europa. Jeg vil ha en statsminister som sier at han ikke vil være statsminister i et land hvor det er akseptert at noen fryser eller sulter. Og som setter handling bak ordene.

Madssen skriver at 115.000 norske barn bor i familier som er fattige over tid. Og antallet fattige øker. I dag lever én av ti nordmenn under fattigdomsgrensa – over en halv million mennesker.

– De er verken flyktninger, rusavhengige eller hjemløse. Det dreier seg om arbeiderfamilier som nå må velge hvilke regninger de skal betale og hva de har råd til å kjøpe, sier han, og mener det er politikernes ansvar:

– Men det dreier seg om noe langt mer enn sunn økonomi. Det er er et verdispørsmål. I et sosialdemokratisk velferdssamfunn skal ingen sulte eller fryse så det går på helsa løs. Så enkelt er det! Og alt annet er en skam!

