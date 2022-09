annonse

I dag ble Charles offisielt utropt til kong Charles III.

Under seremonien gjentok Charles III at han som konge vil følge moren dronning Elisabeths eksempel og at at han vil regjere frem til sin død, altså ikke hive seg på den kontinentale trenden hvor flere monarker har absidert ved nådd pensjonsalder.

Charles III talte til fremmøtte gjester i Tronsalen i St James’s Palace etter at Accession Council, hvor blant andre dronning Camilla, statsminister Liz Truss, erkebiskopen av Canterbury og prins William sitter, hadde utropt ham til konge.

Accession Council, eller Tiltredelsesrådet, innledet sitt møte i St James’s Palace lørdag formiddag. Seremonien ble ledet av Penny Mordaunt, Lord President for His Majesty’s Privy Council og den fjerde av Storbritannias Great Officers of State.

Kort tid etter at Accession Council hadde utropt Charles til konge, ble vedtaket proklamert fra balkongen på St James’s Palace. Proklamasjonen skal også leses opp i Edinburgh, Cardiff og Belfast, som er hovedstedene i Skottland, Wales og Nord-Irland.

Fordi det har behaget allmektige Gud å kalle til sin nåde vår avdøde sovereign lady dronning Elizabeth II av velsignet og ærerikt minne, ved hvis bortgang Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands krone alene og rettmessig tilfaller prinsen Charles Philip Arthur George.

– Proklamasjonen 10. september

Charles ble konge i samme øyeblikk som hans mor dronning Elisabeth ble erklært død 8. september. Lørdagens seremoni stammer fra gamle tider hvor den nye kongens identitet og navn skulle bekreftes og deretter bringes ut til alle rikets deler.

I forkant var det en trompetfanfare, og etter opplesningen ble et vers av den britiske nasjonalsangen spilt av et militærorkester.

