To personer er døde, og tre er savnet, etter at en båt kolliderte med en hval og kantret utenfor Kaikoura på New Zealand lørdag.

Det var elleve personer om bord i båten da den kolliderte med hvalen, og seks av dem er reddet, ifølge nyhetsmediet Stuff, gjengitt av NTB.

Vitner sier at to helikoptre sirklet over området etter forliset, og at to dykkere ble hentet inn for å lete passasjerene. En person som satt oppå den kantrede båten, ble reddet, og en annen ble hentet opp av vannet.

Kaikoura er et populært område for hvalsafarier, og en rekke turoperatører arrangerer turer med både båt og helikopter for å se hvaler, delfiner og andre sjødyr.

