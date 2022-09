annonse

Bystyrerepresentant for MDG Eivind Trædal mener at Oslo har fått et kollektivsystem i verdensklasse, og at årsaken er bompenger.

– Ingunn Handgard, pressesjef i NAF, slår alarm om bompenger i Avisa Oslo. Det er naturligvis ingen overraskelse at en interesseorganisasjon for bileiere kjemper mot at bilister skal betale for seg, skriver Trædal i Avisa Oslo, og føler at det er synd:

– Allikevel er det synd at NAF ikke ser at bompenger bidrar til å løse trafikkproblemene i byen vår på en måte, som til syvende og sist gjør livet lettere også for de som må ha bil.

Trædal skriver at en god definisjon av en storby, er et sted som er avhengig av kollektivtransport for å fungere.

– En av grunnene til at Oslo har et så godt kollektivsystem, er at vi krever inn bompenger som gjør det mulig å finansiere store utbygginger, som til syvende og siste er svært lønnsomme og langsiktige investeringer, sier han, og legger til:

– For bilistenes del, er det en mager trøst om bompengene reduseres til null, og resultatet er at man må bruke mange flere timer i uka på å stå i kø på overfylte veier. Tid er som kjent penger.

Han spør om hva som er mest rettferdig? At bilister betaler mer av den reelle kostnaden for bilbruk, eller at den bæres av alle, inkludert de som reiser med kollektiv, sykkel eller gange i hverdagen?

– Ennå har vi langt igjen for å redusere lokal forurensing, trafikkproblemer og klimautslipp i byen vår. Bompenger er et av flere nødvendige virkemidler for å få det til, sier Trædal.

