Uansett om påtalemyndigheten mener at Viggo Kristiansen må frifinnes i Baneheia-saken eller tiltales, vil lagmannsretten avgjøre det hele.

– Hvis påtalemyndigheten skulle komme til at det er fellende bevis for at han gjorde dette, så blir det ny behandling på ordinært vis i lagmannsretten. Men også hvis påtalemyndigheten skulle komme til at det ikke er tilstrekkelig bevist at Viggo Kristiansen er skyldig, må det en frifinnende dom til for å få saken ut av verden, sier jussprofessor Morten Holmboe ved Politihøgskolen til NTB.

Oslo politidistrikt har lukket den nye etterforskningen av drapene i Baneheia for 22 år siden. Fredag for en drøy uke siden gikk tilrådingen til statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg til Riksadvokaten.

Mye tyder på at det ikke er lenge igjen før landets øverste påtalemyndighet har vurdert saken ferdig. Enten beordres etterforskningsskritt, eller så kommer han med et svar på påtalespørsmålet.

– Riksadvokatens beslutninger er uangripelige. De kan ikke påklages. Kontrollen av påtalemyndighetens vedtak gjøres av rettsvesenet når bevisene vurderes av domstolen, poengterer Holmboe.

NTB har vært i kontakt med Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, som ikke vil kommentere saken før påtalebeslutningen er offentliggjort.

