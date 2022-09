annonse

For venstresiden er ikke kvinnelige ledere forbilder når politikken er «feil».

Liz Truss er nyutnevnt statsminister i Storbritannia, landets tredje kvinnelige. Men hun er også den tredje statsministeren som er både konservativ og kvinnelig. Labour-partiet har aldri verken hatt kvinnelig partileder eller kvinnelig statsminister. Likevel er det visst venstresiden som er kvinnevennlige, om vi skal tro venstresiden selv.

NRKs sak om Liz Truss av Gry Blekastad Almås har overskriften: «Har fått tilnavnet Tin Lizzy.» Det var nytt for meg. Jeg bor i Storbritannia og er rimelig oppdatert på britisk politikk, særlig nå når landet får ny statsminister. Etter kjapp googling var det NRKs sak som tronet øverst, ellers var det skrint med referanser. En artikkel i Spiked kaller Truss for en «Tin Lady,» mens andre medier er tause om tilnavnet. Man må til Twitter – populært kalt en pøl av hat forakt – for å finne hvor Almås har hentet inspirasjonen. Men heller ikke her har kallenavnet tatt av. Jeg fant likevel en som skrev: «Aims of Iron Lady, ends up as Tin Lizzy.” Brukeren er norsk.

Almås skriver: “Truss anklages ofte for å være lik en robot. Da «tin» uten h viser til tinn eller blikk, ligger det også en antydning om at Truss kanskje ikke er like solid som britenes første kvinnelige statsminister.»

Nei, kanskje ikke? Er det ikke litt tidlig å si, før hun i det hele tatt har tatt over jobben? Almås har rett i at hun ikke er en begavet taler. Men dum er hun ikke.

Nå er ikke NRK, eller de andre norske hovedstrømsmediene, spesielt anglofile eller vennlig innstilt til britiske politikere på høyresiden uansett kjønn – vi har vel alle fått med oss dekningen av Brexit, så dette kommer ikke som noen overraskelse. Boris Johnson har også fått hard medfart – ofte ganger fortjent, selvsagt. Men det er bare å se på dekningen av den finske statsministeren Sanna Marin, som har vært i fokus de siste ukene på grunn av festbilder på avveie, for å se kontrastene.

I artikkelen som ble publisert i NRK da Marin ble valgt, fremstilles hun som en slags askepott, en som overvant hindre for å nå helt til topps. Et kvinnelig forbilde, med andre ord. Marin har vokst opp med moren, som ble skilt fra den alkoholiserte ektemannen, og Marin opplevde diskriminering da moren hadde et forhold til en kvinne. Ikke var hun spesielt skoleflink heller. Marin hylles fordi hun er sosialdemokrat. Hun har partiboken i orden, med andre ord, og kan derfor regnes som et kvinnelig forbilde.

Truss derimot, kan ikke beskyldes for å ikke være skoleflink. Hun leste politikk, filosofi og økonomi ved Merton College, en del av Oxford University. Hun var også justisminister og “lordkansler” (Justice Secretary and Lord Chancellor) fra 2016 til 2017, som den første kvinnen i embedets tusenårige historie.

Likevel finner Almås det viktig å fremheve at noen hevder hun er en lettvekter. Tinn er som kjent lettere enn jern. At hennes motstandere – enten de er på venstresiden av tory-partiet, eller befinner seg på venstresiden av politikken – kan finne på gjøre narr av en de ikke liker, er helt vanlig, særlig i det tøffe klimaet i britisk politikk. Det sier likevel noe om hva norsk venstreside, som vi vel kan si norske hovedstrømsmedier representerer, velger å legge vekt på når de skal presentere en britisk, kvinnelig statsminister med klar konservativ profil.

Dette er ikke noe nytt. Jeg husker jeg forvillet meg inn i en passiar med Dagbladets politiske redaktør Marie Simonsen om Margaret Thatcher en gang på et debattforum for kvinner. Hun mente – i fullt alvor – at Thatcher hadde skapt «krig, krise og konflikt, tidenes arbeidsledighet og nød» i Storbritannia. Hun var ikke noe feministikon, sa hun, fordi hun hadde gjort «absolutt ingenting for kvinner.» Så det berømmelige glasstaket er kanskje noe som ikke eksisterte, Simonsen? Hun liker Truss like dårlig. I Dagbladet i går skrev hun at Truss er «en ny jernlady». Med andre ord, ikke en kvinne etter Simonsens smak. Artikkelen er en lang liste over hvor forsmedelig det vil bli under Truss.

Slikt er helt forutsigbart fra venstresiden, selvfølgelig. Men det underlige er at når det kommer til stykket, handler feminisme mer om kvotering, abortrettigheter og å skape et inntrykk av at «det svake kjønn» trenger spesialbehandling, enn om å løfte frem kvinner som når til topps uten slik hjelp. Kvinner er både svake, og bedre enn menn, på samme tid, mener feministene. Sterke kvinner som Margaret Thatcher, som ikke krevde spesialbehandling på egne eller andre kvinners vegne, er selvsagt ikke noe ikon for venstresiden som har dette som en av sine merkesaker (nå iblandet store doser interseksjonalitet og radikal kjønnsideologi, selvsagt, som gir enhver rett på å kalle seg kvinne). Derfor er Truss og Thatcher som sand i det feministiske maskineriet å regne.

Men her er et ubehagelig faktum Simonsen og hennes like vanskelig kan ignorere: regjeringen Truss kan skilte med den mest mangfoldige regjeringen i Storbritannias historie, der ingen av de fire toppjobbene gikk til hvite menn. Både kvinner og etniske minoriteter trives godt i det engelske torypartiet, mens Labour fortsatt har mannlig leder og ikke ser ut til å få en kvinnelig en med det første. Truss lot ikke ironien i det passere, og på sin første dag i parlamentet som statsminister bemerket hun tørt at Labour ikke engang hadde hatt en leder som ikke var fra Nord-London.

Det finnes selvsagt legitime grunner til å kritisere Truss og politikken hennes. Det er riktig at hun har skiftet mening flere ganger. Hun var antimonarkist i sin ungdom, og leder av Liberaldemokratene da hun studerte i Oxford, og var Remainer ved Brexit-avstemningen. Nå er hun pro Brexit, støtter kongehuset og kaller seg konservativ. Hennes støttespillere vil si det er en styrke å kunne skifte mening, og at det kan være et tegn på modenhet og pragmatisme. Men norske medier gjengir helst den andre siden.

47 år gamle Mary Elizabeth Truss vil nok få en utfordrende tid som statsminister i et land som i likhet med resten av Europa står overfor en tøff vinter – kanskje den tøffeste siden etterkrigstiden. Almås i NRK mener hun er skjør og hul som tinn, mens Simonsen i Dagbladet mener hun er en ny jernlady. Sannsynligvis har ingen av dem rett. Det skal mye til å bli like suksessrik som Margaret Thatcher, som tok Storbritannia ut av en økonomisk sump og fikk fart på det private næringslivet med dereguleringer og ny optimisme, til tross for Simonsens insisteringer på det motsatte.

Men vi kan jo gi henne en sjanse til å vise hva hun er god for før vi dømmer henne nord og ned. I god kvinnesolidarisk ånd, mener jeg.

