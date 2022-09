annonse

annonse

Ingen, absolutt ingen, skal «brenne i helvete» eller betale for sine forfedres synder.

Fredag ble det kjent at den norsksomaliske modellen Rawdah Mohamed, som har gjort karriere som moteredaktør, har omtalt den nå avdøde dronning Elizabeth II i svært hatefulle og provoserende ordelag på Instagram.

– Håper du brenner i helvete for det du og forfedrene dine gjorde, skrev Mohamed.

annonse

I tillegg mener hun at afrikanere som poster kondolanser er «idioter».

Utspillene vekker naturlig nok avsky fra de aller fleste. Også i media er nok mange tatt litt på sengen. Mange vet rett og slett ikke hva som rører seg av grums i en del minoritetsmiljøer, fordi de kun har øye for for grumsete holdninger blant vestlige majoritetsbefolkninger og på ytre høyre. Selvfølgelig finnes høyreekstreme og høyreradikale holdninger, og de må bekjempes, men islamisme, antivestlig tankegods og hat mot folk av europeisk opphav blir stadig farligere når det får stå uimotsagt eller blir ignorert, bagatellisert og rasjonalisert.

Les også: Venstrevridd dobbeltmoral og manglende selvinnsikt

annonse

La oss bare rydde en ting ut av veien. Det er ingen, absolutt ingen, som skal «brenne i helvete» eller betale for sine forfedres synder. Dette er en tankegang som ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn. Du skal ikke i fengsel fordi din far var tyv. Så enkelt er det.

Å mene at dagens briter står i gjeld til Somalia blir som å mene at danskene står i gjeld til Norge. Skulle vi liksom ha fornærmet den danske dronningen ved hennes død, fordi danskene tok sølvet vårt under firehundreårsnatten? Krever vi reparasjoner? Er vi bitre på dagens dansker for de tingene mektige dansker foretok seg med Norge, den nøden som oppstod her på grunn av direktiver fra Danmark? Krever vi noe?

Vi gjør ikke det. Det hadde ikke gjort oss merkbart rikere. Det er jo ikke sånn man bygger et velstående land. Det klarer man bare om man begrenser korrupsjon til et minimum, gjør det enkelt og så lite byråkratisk som mulig å starte næringsvirksomhet, og åpner for frihandel, bare for å nevne noe. Land rundt omkring i verden er så forskjellige at de trenger noen ulike tilnærminger på veien mot å bli i-land. En oppskrift som har fungert fabelaktig for Singapore passer kanskje ikke i Nigeria, fordi de geopolitiske realitetene ser forskjellige ut. Men det er noen fellesnevnere.

Ingen land, hverken tidligere koloniherrer eller tidligere kolonier, kan bli noe bedre å bo i ved å motta almisser.

Likevel har man i noen innvandrermiljøer i Vesten, her folk har fått opphold og tilgang på alle mulige velferdsgoder og muligheter uten å måtte jobbe først (helt motstridende all fornuft, vel å merke), en tendens til å spre konspirasjonsteorier om folk av europeisk opphav, populært kalt «hvite» mennesker. Det gjelder naturligvis ikke alle innvandrere eller alle miljøer, men det er ikke veldig uvanlig. Også ytterliggående politikere som Sofia Rana argumenterer for slikt.

Les også: Nei, Dagbladet, staten trenger ikke «flå» noen som helst mer enn den allerede gjør

Det Rawdah Mohamed gir uttrykk for er et helt vanlig syn i flere miljøer, også blant såkalte «antirasister». Og nordmenn går ikke klar av det. Også nordmenn er forferdelige undertrykkere, fordi nordmenn er «hvite». Vi kan aldri undertrykkes, i denne tankerekken.

Det som er så farlig med denne typen rasehat er at det står uimotsagt. Rasisme mot mennesker med bakgrunn fra land utenfor Vesten møtes med rette med fordømmelse av de aller fleste normale mennesker. Vi hater denne typen rasister. De er umoralske, uetiske og farlige.

annonse

Men stemplingen av hele land, etniske grupperinger og kontinenter som forferdelige mennesker som må betale og «brenne i helvete» for synder begått av andre folk for lenge siden, det er det liksom ikke helt greit, eller politisk korrekt, å reagere på. Og blir vi negativt forskjellsbehandlet i noen sammenheng, så fremstilles det bare som moralsk riktig, fordi vi kan jo liksom ikke bli undertrykket, vi.

Vi skal bare ta imot, fordi vi er «hvite». Og det er veldig farlig. Det kan få alvorlige konsekvenser for kommende generasjoner, og hvordan de blir behandlet. Og det kan skape mer rasisme i alle mulige retninger.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT