Norge bør gi Europa rabatt på gass, før folk begynner å spytte etter nordmenn på gaten i Berlin og Paris.

Det skriver Hans K. Mjelva i en kommentar hos Bergens Tidende. Mjelva frykter Norge er i ferd med å bli «Europas drittsekk» på grunn av ekstremprisene.

– I de europeiske hovedstedene murres det kraftig mot Norge. Ordet «krigsprofitør» dukker stadig oftere opp, skriver Dagens Næringsliv, som har fått tilgang til notater fra norske ambassader, innleder Mjelva sin kommentar.

I månedene etter 24. februar, da Russland innledet sin angrepskrig mot Ukraina, var det som kjent en kordial tone mellom Norge og Europa.

Europa spurte pent Norge om å trappe opp gassproduksjonen, og sistnevnte kvitterte med å stille opp for kontinentet i en krevende tid.

Nå retter utlandet i økende grad et kritisk søkelys på hvordan Den norske stat håver inn hundretalls milliarder på de abnormalt høye energiprisene – ikke bare naturgass fra havene våre, men også elektrisitet fra vannkraft.

EU drøfter for tiden hvorvidt unionen skal innføre pristak på importert naturgass – og mens noen først og fremst vil ramme Putins inntekter, ser andre for seg at tiltaket ikke trenger å begrenses til bare russisk naturgass.

Forleden publiserte The Economist en sak med tittelen «Norge profitterer flaut på krigen i Europa». For å anskueliggjøre Norges påståtte usolidaritet har tidsskriftet illustrert artikkelen med en norsk hytte og flaggstang oppå et høyt pengeskap.

– Det var alltid lukrativt for Norge, verdens fjerde største eksportør av naturgass, å forsyne Europa med energi. Det er blitt uanstendig etter at Russland, som en gang var dets rival i å varme Europa, gjorde rørledningene om til våpen, skriver The Economist.

– Etter hvert som krigen og den påfølgende kraftskvisen drar ut, fortoner summene som flommer nordover seg som flaue. Et land som ynder å fremstille seg som en godhetens kraft i verden må nå forsvare seg mot anklager om krigsprofittering.

