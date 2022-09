annonse

annonse

I dag skrev Resett om BT-kommentatoren som vil selge norsk naturgass med rabatt før folk begynner å spytte på nordmenn på gaten i Paris og Berlin.

Bakgrunnen er at stadig flere land i Europa vil ha pristak på gass – og da ikke bare fra Putin-Russland, men sågar fra vennligsinnede Norge, til tross for at vi allerede har trappet opp gassproduksjon og strømeksport for å avhjelpe Europas energikrise.

Hos flere Resett-lesere blir nyheten ikke nådig mottatt. Mange mener Tyskland selv har satt seg i denne situasjonen ved å avvikle atom- og kullkraft før forbybar energi er tilstrekkelig utbygd og i mellomtiden festet sin lit til gassleveranser fra Russland. Så sent som denne uken avviste Tyskland å gjenåpne stengte atomkraftverk, skriver Energinytt24.

annonse

– Gi Eu gassrabatt, fordi de har en sinnsyk energipolitikk,? Totalt feil, dette er egenskapte problemer, for så å sende regninga til norske forbrukere= NEI!!!!!!!!!!!!!, heter det fra Resett-leseren «stella500».

Les også: Langer ut mot Støre-uttalelse: – Hva med nordmenn som sulter og fryser?

– For en gjeng med hyklere. Frankrike srlger velvåpen i øst og vest, og har i tillegg ødelagt Bikini atollen i Stillehavet med atom prøvesprengingene deres, skriver «Per», mens «Frank» har en klar beskjed til Tyskland:

annonse

– De har jo selv skapt sin egen situasjon ved å gjøre seg avhengige av Russland. De kan takke – seg selv og ikke henge ut det landet som sender dem alt vi har.

– Den høye gassprisen skyldes inkomptenete politikere i EU. Hvor skulle vi her oppe i Nord støtte de i deres selvpåførte ulykke?, spør «LEH». Her er flere reaksjoner:

Saken fortsetter.

«Man burde vel heller ta tak i enkelte lands (f eks Tyskland) komplett idiotiske energipolitikk. Og så kan man jo diskutere hvem som bør spytte etter hvem.»

«Befolkningen i EU – MÅ – smake sin egen medisin i form av svindyre energipriser. Det er dit deres egen politikk har ført dem. Norge skal ikke være hvileputen som gjør at folk ikke våkner opp og innser realitetene.»

«Ja, det er fryktelig synd på EU som har satt seg i ei sånn knipe helt frivillig og med forsett.»

Les også: Gigantisk tysk krisepakke: Kan Støre overgå dette?

«Vi selger gass til land som helt frivillig har lagt ned store deler av sin kraftproduksjon. Det er ingen som har tvunget dem, med unntak av deres egen naivitet og vilje til å føye seg etter pressgrupper med utopiske mål.»

annonse

– La dem svi. Dem har satt seg selv i denne situasjonen. Hyklere. Kutt kabler, ut av ACER!, oppfordrer leseren «Dag».

– De bør spytte etter sin egen politiske adel som har ført Europa inn i egen sivilisasjonsavvikling!, heter det fra «Erik».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT