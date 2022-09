annonse

Rødt fremmer forslag om at Oslo skal være en strippefri by, og vil forby skjenkebevilling til strippeklubber og erotiske arrangementer.

Men lederen for Sexhibition hevder derimot at Rødt ikke har noe respekt for samfunnets frihet.

– De staker ut et korstog mot stripping, og prøver å angripe kvinners selvråderett, sier Nils Ally, leder for den erotiske festivalen Sexhibition til Dagsavisen.

Siavash Mobasheri og Ylva Holm Torsteinson fra Oslo Rødt vil forby stripping i Oslo, skrev Dagsavisen. I et forslaget ber Rødt byrådet om å sørge for at serveringssteder som har stripping blir fratatt skjenkebevilling. .

Rødt vil heller ikke at det ikke gis ut ambulerende skjenkebevilling til arrangementer med stripping og erotisk dans. Mobasheri brukte Sexhibition som eksempel. Festivalen ble arrangert for 26. gang i Oslo i slutten av august i år, og den byr på alt fra erotiske sceneshow til stander med sexleketøy. Den holdes på Rockefeller scene i Oslo sentrum.

– På festivalen foregår det både stripping og andre typer kvinneundertrykkende underholdning. Sexhibition får innvilget skjenkebevilling av kommunen hvert år, og det ønsker vi å hindre at de får i framtida, sier Ylva Holm Torsteinson.

Sexhibition-sjef Nils Ally bekymrer seg ikke så mye om sanksjonene, og understreker at festivalen ikke tjener på alkohol.

– På Sexhibition kan man føle seg bekvem akkurat som man er. Det eneste du må være klar over er at du kan treffe på andre folk med en annen legning enn deg selv. Hvis du ikke aksepterer andre mennesker, er ikke Sexhibition det rette stedet for deg, sier han.

